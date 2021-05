La duquesa de Sussex Meghan Markle (39), esposa del príncipe Harry de Inglaterra, ha sido acusada de plagio tras anunciar el lanzamiento de su libro para niños The Bench (El banco).

Los reportes llegan de parte de portales británicos, recogiendo mensajes que han sido publicados en redes sociales.

El medio inglés Daily Mail señaló que un usuario indicó que es “casi idéntico al libro de Corrinne Averiss The Boy On the Bench (El niño en el banco)”, lo que ha sido replicado por medios y otros internautas.

En efecto, tal como comentó Markle en un comunicado recogido por la AFP, el libro “comenzó como un poema que escribí para mi esposo el día del padre, el mes después del nacimiento de Archie. Ese poema se convirtió en esta historia”.

La duquesa de Sussex afirmó que el libro deseaba reflejar “la calidez, la alegría y la comodidad de la relación entre padres e hijos de todos los ámbitos de la vida”.

“Mi esperanza es que ‘The Bench’ resuene con todas las familias, sin importar su composición, tanto como en la mía”, agregó.

La autora británica del libro que habría sido copiado, Corrinne Averiss, respondió a la polémica a través de un breve comunicado público en que aseguró no ver similitudes entre ambas obras.

“Al leer la descripción y el extracto publicado del nuevo libro de la duquesa, esta no es la misma historia ni el mismo tema que The Boy On the Bench. No veo ninguna similitud aparte del uso de un banco, que existe en tantos pisos como parques y jardines”, escribió en Twitter.

Reading the description and published excerpt of the Duchess’s new book, this is not the same story or the same theme as The Boy on the Bench. I don’t see any similarities.

— Corrinne Averiss (@CorrinneAveriss) May 5, 2021