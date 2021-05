“Hoy recibí una mala noticia y no tenía a nadie con quien compartirla”. Así comenzó la breve publicación de la actriz Rebel Wilson (41) este domingo, en la que apuntó a la fertilidad.

La australiana, intérprete de Natalie en ¿No es romántico? (Netflix) y fat Amy en Pitch Perfect colgó en su cuenta una fotografía posando frente a una zona costera, en un día nublado.

“Supongo que debo contárselo a alguien”, continuó, manifestando que “a todas las mujeres que luchan por la fertilidad… las siento”.

Y si bien no se refirió directamente al problema, apuntó a que “el universo funciona de formas misteriosas y, a veces, todo no tiene sentido… pero espero que haya luz a punto de brillar a través de todas las nubes oscuras”.

Unos cuatro meses han pasado desde que Wilson anunció a través de un Live de Instagram que buscaba convertirse en mamá, para lo que congelaría sus óvulos.

Durante 2020, y presumiblemente por esa razón, la celebridad pasó por su “año de la salud”, en que decidió dedicarse a perder peso y mejorar su estado físico.

Con un cambio de hábitos que incluyó ejercitar con personal trainer, jugar tenis, hacer trekking, además de alimentarse de manera saludable, la estrella luce ahora con varias tallas menos, tal como lo graficó una foto publicada por la revista Life and Style Weekly.

Aclaró en conversación con la revista People que “mi objetivo nunca fue ser delgada. No me concentro demasiado en los números. Aún me parezco a mí. Me encanta tener curvas y sigo siendo súper curvilínea, solo que en una versión más saludable. Ese era mi objetivo”.

“Sólo trato de animar a todos a que sean la versión más saludable de sí mismos. Eso no significa necesariamente tener un tamaño más pequeño, solo significa no tener comportamientos poco saludables. Me gusta pensar que me veo bien en todos los tamaños”, cerró.