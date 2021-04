A principios de la década de los 2000, uno de los actores más sonados y populares de la industria cinematográfica era sin duda Josh Hartnett, quien además de tener un talento innato para la actuación cautivaba a sus fanáticos con su voz grave e imagen varonil.

En su época dorada el actor participó en cintas como Halloween H20: 20 años después (1998), Las Vírgenes Suicidas (1999), La Caída del Halcón Negro (2001) y, probablemente la más recordada, Pearl Harbor (2001).

Posteriormente, su buena racha siguió con películas como 40 Días y 40 Noches (2002), Wicker Park (2004), Sin City (2005), La Dalia Negra (2006) y El Caso Slevin (2006). No obstante, su destino en el rubro pudo haber sido muy distinto si hubiese aceptado los roles de algunos de los superhéroes más famosos de los cómics.

De Minnesota a Hollywood

Joshua Daniel “Josh” Hartnett nació en Saint Paul, capital del estado de Minnesota (EE.UU.) el 21 de julio de 1978. Luego de que sus padres se divorciaran, Josh vivió con su padre y su madrastra Molly, además de sus tres hermanos menores: Jessica, Jake y Joel.

Durante su infancia, estudió en un colegio católico donde se acercó a la actuación desde muy temprana edad, actuando como Huckleberry Finn en una producción de octavo grado.

Luego, se graduó del Instituto de Minneapolis donde fue compañero de curso de la también actriz Rachael Leigh Cook, y realizó sus estudios superiores de interpretación en Nueva York. Como dato anecdótico, antes de soñar con la actuación Josh fue una de las estrellas del equipo de fútbol americano del instituto, pero una lesión en la rodilla lo alejó del deporte y lo inclinó hacia el teatro.

Los grandes papeles que rechazó

En un rubro tan competitivo como el del cine, es difícil pensar que alguien se daría el “lujo” de rechazar importantes papeles que, sobre todo en el último tiempo, han dado más éxito y dinero que nunca a las productoras y actores.

Hablamos de los superhéroes, cuyas sagas cinematográficas han inundado las salas de cine con franquicias como Batman, Wolverine, Iron Man, Thor, Spiderman, Capitán América y las superproducciones Los Vengadores y X-Men.

Sin embargo, a mediados de los 2000 Hartnett tomó la arriesgada decisión de pasar por alto tres de estos “mega roles”: Superman, Batman y Spiderman, definiendo su carrera en la pantalla grande.

Consultado sobre los motivos por los que rechazó el protagónico en el filme Superman Returns (2006) -papel que finalmente recayó en Brandon Routh-, ofrecimientos para interpretar al Hombre Araña y su colega murciélago en las cintas del director Christopher Nolan, el artista comentó a la revista Details que “De alguna forma sabía que esos roles tenían potencial para definirme, y no quería eso”.

“No quería ser etiquetado como Superman por el resto de mi vida. Tenía probablemente 22 (años), pero vi el peligro”, agregó el actor.

Cabe destacar, que tras los papeles que le dieron fama planetaria se alejó del ojo público, porque no se sentía cómodo con la fama y el reconocimiento. Se tomó 18 meses de vacaciones para volver a su casa y reconectarse con sus viejos amigos, para más tarde elegir proyectos menos taquilleros.

Así fue como el artista se centró en propuestas más independientes como las cintas August (2008) y Bunraku (2010), dejando de lado una prometedora carrera en Hollywood.

Su apuesta por la TV

En 2014 Josh reapareció como actor secundario en la serie de terror de la cadena Showtime Penny Dreadful (2014-2016), en la que interpretó a ‘Ethan Chandler’, un encantador pero atrevido hombre que no le teme a la violencia y que es más complicado de lo que dice ser.

Sobre el final de la serie, el actor comentó a la revista Variety que “Me gustó Penny Dreadful. Pensé que estaba realmente bien hecha, pero creo que había terminado su curso. Además, la mayoría de nosotros solo habíamos trabajado en películas antes de eso, y creo que todos estábamos listos para buscar otras cosas en las que trabajar”.

Luego de su paso por la serie, el actor siguió involucrado en proyectos más sencillos como Gut Instinct (2016), Valley of the Gods (2017) y 6 Below (2017), entre otros.

Foco familiar

No obstante, el rumbo que tomó su vida fuera del cine es lo que más entusiasma a Josh desde hace un par de años. En la actualidad, el actor está casado con la también actriz Tamsin Egerton, a quien conoció durante el rodaje de la cinta The Lovers (2015) y con quien tiene tres hijos.

En conversación con la conductora de TV Kelly Ripa en 2016, Hartnett comentó sobre su paternidad que “Tu ego se derrite cuando tienes un nuevo hijo. Tu corazón sale de tu cuerpo y le das permiso para caminar con otra persona por un tiempo. Es realmente aterrador, pero es hermoso”.

Sumado a ello, en una reciente entrevista con la web Mr. Porter declaró que “Lo que más me enorgullece es que soy padre de tres hijos y tengo una buena relación con mi pareja y una gran vida familiar”.

Anteriormente, Hartnett tuvo una relación en su adolescencia con la ahora directora teatral Ellen Fenster. Luego, tuvo un romance con la actriz Scarlett Johansson, pero la relación aparentemente se quebró luego de que el actor fuera visto besando a la modelo brasileña Gisele Bündchen durante una fiesta.

Posteriormente tuvo un amorío con la actriz Sienna Miller, además de una breve relación con la también intérprete Amanda Seyfried, la cual terminó a mediados de 2012 previo a conocer a Egerton.

El regreso

A más de 15 años de su última película Box Office, Hartnett se prepara para estrenar su próximo filme en mayo, el cual promete ser de alta factura: Despierta la Furia (Wrath of Man; 2021), protagonizado por el reconocido actor británico Jason Statham (saga Rápido y Furioso) y dirigido por Guy Ritchie, en el cual Josh tendrá un importante papel como actor secundario.

La premisa se centra en el personaje de Statham, un agente de seguridad de una compañía que transporta millones, callado, misterioso… y con unas habilidades asombrosas para enfrentar situaciones de riesgo, ya que donde mira pone la bala.

Sus compañeros de trabajo, entre los que destacan los personajes de Hartnett y Holt McCallany (Mindhunter), están un poco dudosos sobre las destrezas de ese misterioso hombre que los acompaña. Pero con el tiempo se irá revelando su auténtica motivación: atrapar a los asesinos de su hijo y que le dieron a él por muerto.

Pese a su próximo regreso a la pantalla grande, Hartnett afirmó a Mr. Porter que está absolutamente tranquilo con la decisión que tomó años atrás. “No sé cuáles podrían haber sido las posibilidades de mi vida si hubiera elegido diferentes rutas, pero diré que si hubiera cedido al encanto de Hollywood por completo no tendría una vida feliz”, declaró.