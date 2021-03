Frank Jonas (20), hermano menor de los músicos estadounidenses Kevin, Nick y Joe Jonas, se sinceró recientemente y agradeció “estar vivo” tras superar su adicción al alcohol, drogas e intentos suicidas. “No quería estar aquí”, confesó.

“Desde muy joven luché con la bebida y las drogas como un escape porque odiaba la vida”, dijo el joven en un video publicado en su cuenta de TikTok.

“No quería estar aquí”, agregó más tarde, en declaraciones recogidas por la revista People.

Reconoció también que tuvo varios intentos suicidas y que, en ocasiones, llegó a “un punto en el que iba a hacerlo de verdad”.

No obstante, recibió ayuda de especialistas a tiempo y, según reconoció, eso lo “salvó”. “No podría estar más agradecido por el hecho de que estoy vivo hoy, porque mi mundo ha cambiado tan bella y tan astronómicamente, y ya no soy esa persona”, continuó. Ahora es estudiante de la Universidad de Columbia en Nueva York.

El joven, también actor e hijo de Denise y Kevin Jonas, nació en septiembre del 2000. Sus hermanos, en tanto, llegaron al mundo entre 1987 y 1992.

En televisión ha participado en Jonas Brothers: Living the Dream, Jonas L.A., R.L. Stine’s The Haunting Hour y Married to Jonas. En el cine, en tanto, destacan Gake no ue no Ponyo y Camp Rock 2.

Frank tenía cinco años cuando sus hermanos se hicieron conocidos como Jonas Brothers, por lo que siempre estuvo en sus sombras.

En diciembre de 2018, cuando Nick contrajo matrimonio con la actriz de Bollywood Priyanka Chopra, el músico publicó una fotografía junto a sus tres hermanos y sus seguidores no pudieron dejar de comentar que no recordaban al menor del clan.

Mira la foto a continuación: