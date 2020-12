Hace algunos meses se anunció que Kristen Stewart sería la protagonista de la cinta llamada Spencer, la cual es dirigida por el chileno Pablo Larraín y retrata cómo fueron los días de Diana de Gales luego de su divorcio con el Príncipe Carlos.

En una reciente entrevista con Las Últimas Noticias, la exintegrante de Crespúsculo habló sobre cómo se ha preparado para este rol y cómo ha sido su relación con Larraín.

“Quiero conocerla a fondo y no terminar realizando una mala imitación. Como no puedo viajar a Londres (por la pandemia), estoy realizando mi propia investigación y trabajando con un excelente coach de dialectos para hablar tal como ella”, sostuvo.

Junto con eso, la actriz de 30 años se refirió a su trabajo junto a Pablo Larraín, a quien definió como un “explorador poético”.

“Pablo no está interesado en educar a las personas con su material, realmente es un explorador poético, no es un documental autobiográfico. Yo estoy feliz de caminar junto a él en esta especie de viaje de ensueño”, señaló.

“La película se desarrolla en el transcurso de tres días, un espacio de tiempo del que no existen detalles ni nueva información, por lo que es una suerte de imaginación de lo que ocurrió durante estos tres días que fueron los más duros para la princesa Diana. Es realmente su experiencia interna”, agregó.

Por ahora, ella misma sostuvo que se está mentalizando para iniciar las grabaciones de la cinta, la cual se espera que sea estrenada a mediados de 2022.

“Estoy en la etapa de pensar si puedo hacerlo o no, jajajá. Simplemente no quiero colocarme un traje y una peluca, sino realmente sentir que estoy dentro de su piel. Pero no puedo olvidarme quién es realmente Diana y me digo ‘Kristen, esto es algo grande, no la embarres’. Lo que me alivia es pensar que haré lo mejor que pueda y que me entregaré a esta película por entero”, concluyó.

Hay que señalar que la serie The Crown ha sido la última que se ha adentrado en la vida de Lady Di y su matrimonio con Carlos. En esta producción, quien interpreta a la princesa es Emma Corrin.