A casi un mes del hecho, este fin de semana fue revelado el certificado de defunción del actor Sean Connery, donde se establece cuál fue su causa de muerte.

El documento fue publicado por el portal TMZ, y en él se establece que el intérprete falleció a raíz de una “insuficiencia respiratoria” gatillada por un cuadro de “neumonía y fibrilación auricular” mientras dormía, a lo que se complicaciones propias de la edad.

“(Se trata de) una frecuencia cardíaca irregular que puede aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones relacionadas al corazón”, detalla la publicación sobre el último punto.

Según el certificado, el deceso ocurrió el 31 de octubre a la 1:30 horas en su residencia en Bahamas. En su ocupación, se lee el rótulo “actor retirado”.

El actor de 90 años alcanzó fama mundial en 1962 con su interpretación protagónica en la película “Dr. No”, donde interpretó al histórico agente 007, James Bond.

“From Russia with Love”, “Goldfinger”, “Thunderball”, “You Only Live Twice”, “Diamonds are Forever” y “Never Say Never Again”, siempre bajo la piel del espía británico, también figuran en su filmografía. A ellas se suman títulos como “La caza del octubre rojo”, “Indiana Jones y la última cruzada” y “La roca”, entre muchas otras.