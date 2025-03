La Superintendencia de Salud anunció los ajustes en los planes de las isapres para este año, destacando que Colmena, Cruz Blanca, Banmédica, Esencial e Isalud aumentarán los precios base en un tope máximo del 3,7%, seguidas por Consalud con un 3,6%. Vida Tres, Fundación, Nueva Masvida y Cruz del Norte no tendrán variación, siendo estas dos últimas excluidas del proceso de ajuste para 2025. Las aseguradoras deberán informar a sus afiliados este marzo sobre el impacto de los cambios en los planes. Además, septiembre marcará la entrada en vigencia de las respectivas alzas de los planes, cuando se envíe el Formulario Único de Notificación.

La Superintendencia de Salud detalló cuáles serán los ajustes en los planes de las distintas isapres para este año, luego que a inicios de mes se informara el tope máximo de alza de un 3,7%, establecido por la autoridad.

Colmena, Cruz Blanca, Banmédica, Esencial e Isalud son las aseguradoras que subirán los precios base de sus planes en el máximo autorizado (3,7%).

Le sigue Consalud con un 3,6%, mientras que Vida Tres, Fundación, Nueva Masvida y Cruz del Norte no tendrán variación, con estas dos últimas no participando del proceso de ajuste para 2025.

Anuncias ajustes en los planes de salud de las isapres

Anteriormente, la Superintendencia señaló que aquellas isapres que decidieran subir el valor de los precios base, deberían justificar los cambios en los precios, a lo que la autoridad procedería a informar cuáles cumplieron con los requisitos para aplicarlos.

Con este anuncio, y según las estimaciones preliminares, los cotizantes del sistema tendrían que realizar un pago mensual promedio adicional de hasta $3.784.

Las aseguradoras deberán informar a sus afiliados, a fin de este marzo, cómo se traducirá esta alza de los planes al bolsillo de las personas. Es decir, cuánto se incrementarán los planes de los usuarios.

Respecto a la isapre Nueva Masvida, desde la Superintendencia explicaron que esta no participó del proceso de ajuste porque no cumplió con los porcentajes mínimos del Examen de Medicina Preventiva, aspecto exigido para la adecuación de sus precios, además de contar con una variación de costos del -0,3, lo que no justificaría un alza.

A su vez, la isapre cerrada Cruz del Norte no participó del proceso, debido a que no cuenta con planes individuales y tampoco cumple con los porcentajes mínimos exigidos para adecuar los valores.

El 10 de septiembre se deberán enviar el respectivo Formulario Único de Notificación, mes donde entrarán en vigencia las respectivas alzas de los planes.

La postergación del alza -por única vez- responde a una indicación aprobada en la ley de reajustes al sector público.

Por su parte, los cotizantes pueden ingresar un reclamo en la Superintendencia de Salud si consideran que no corresponde el alza de precio informada. Esto para aquellos quienes no recibieron la comunicación correspondiente, si el contrato posee menos de un año de vigencia al 1 de junio de 2025, si es porcentaje informado fue mayor al 3,7% permitido o cualquier otra causa relevante.