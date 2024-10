Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Más de 760 mil personas en Chile han participado en la dinámica ofrecida por Worldcoin, ahora World, que consiste en un escaneo del iris a cambio de un bono monetario en criptomonedas, generando controversia por su manejo de información biométrica sensible. La empresa detrás, Tools For Humanity, busca crear una base de datos de humanidad que permita verificar quién es humano en internet y quién no, pero que con ello ha enfrentado críticas -por ejemplo- al escanear el ojo de un menor sin consentimiento en Valparaíso. A nivel general, la empresa planea expandir sus opciones y llegar a más público, con Argentina liderando en cantidad de participantes. Además, se ha anunciado una posible alianza con Rappi para ofrecer escaneos a domicilio, lo que ha llevado al Servicio Nacional del Consumidor a presentar una solicitud de medida precautoria para suspender las operaciones de la empresa en Chile.