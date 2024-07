Worldcoin, la controvertida empresa que escanea el iris de las personas a cambio de un bono en criptomonedas, ha implementado cambios tras las críticas recibidas por sus procedimientos en la obtención de datos biométricos, admitiendo una responsabilidad por la imagen negativa que ha generado. Así, se implementó el procedimiento de verificar la edad mediante el carnet de identidad antes de proceder al escaneo y también se ofrece la posibilidad de eliminar el código del iris si así lo desea la persona, asegurando que el objetivo no es crear una base de datos biométricos, sino una "base de humanos". Astrid Vasconcellos, directora de comunicaciones y marketing para Latinoamérica de Tools for Humanity, reconoció la necesidad de aclarar la información y educar sobre el proyecto, destacando que estos sistemas podrían ser fundamentales en el futuro para distinguir entre humanos y artificialidad.

Worldcoin, la controvertida empresa que escanea el iris de las personas a cambio de un bono en criptomonedas, afirmó que ha implementado cambios luego de las críticas respecto a sus procedimientos en la obtención de datos biométricos, junto con hacer una especie de “mea culpa” respecto a la imagen que se habría formado alrededor de su marca.

Recordemos que este proyecto está en medio de la polémica, luego de que se comenzara a cuestionar el destino de la información escaneada del ojo de las personas que se acercan a los puestos de Worldcoin establecidos en lugares de alto flujo de personas, como los centros comerciales.

Incluso el Sernac entró a la discusión en marzo luego de que oficiara a la compañía, pidiendo información sobre el almacenamiento, tratamiento y protección de datos personales de las personas que escanean su iris.

Además, el medio Ciper había revelado que un padre decidió presentar un recurso de protección luego de que (según sostiene) habrían escaneado el iris de su hija sin autorización, siendo ella una menor de edad.

Worldcoin anuncia la implementación de nuevas medidas de seguridad

En este contexto, y en entrevista con La Segunda, es que la directora de comunicaciones y marketing para Latinoamérica de Tools for Humanity, Astrid Vasconcellos, afirmó que Worldcoind realizó cambios “en base a las críticas y controversias que se generaron”, destacando el hecho de que ahora se pide, según afirmó al citado medio, que se muestre el carnet de identidad antes de proceder al escaneo.

“Lo que no hacíamos y ahora hacemos es verificar la edad. Antes de que se ingrese en un sitio de verificación tiene que mostrar su DNI, y la razón por lo que no lo hicimos antes, es que uno de los pilares fundamentales del proyecto es la privacidad y seguridad”, dijo Astrid.

Según la representante, ahora también se puede eliminar el código del iris, en caso de que la persona así lo quiera, recalcando a su vez de que lo almacenado es el código y no la imagen del iris del ojo, el cual se “borra automáticamente”.

Y sobre el destino del código, Astrid sostiene que “no se van a vender. El objetivo del proyecto no es hacer una base de datos biométricos: el objetivo es hacer una base de Humanidad, una red de humanos, certificar quién es humano y quién no lo es”, cita La Segunda.

“Hay mucha desinformación que quizás fue nuestra culpa”

Finalmente, la ejecutiva hace un mea culpa y afirma que “lo más importante es que la gente comprenda el real motivo del proyecto (…) Hay mucha desinformación y falta de educación sobre el proyecto, que fue nuestra culpa, quizás, porque es bastante novedoso y complejo”.

Sin embargo, añade de que este tipo de sistemas, en un futuro, vendrán a suplir la necesidad de corroborar cuándo se está en presencia de una inteligencia artificial y cuando frente a un humano, concluyendo que “si no nos preparamos y no creamos esta infraestructura ahora, cuando suceda, vamos a estar en una posición como humanidad mucho peor”.