El canal CNN Filipinas, que comenzó a operar en 2014 y es el único en la televisión abierta del país que emite predominantemente en inglés, anunció este lunes el cierre de todas sus plataformas como resultado de las pérdidas económicas acumuladas.

“Pasando la última página de la historia de la sala de redacción de CNN Filipinas. Estaremos eternamente agradecidos por las historias que hemos compartido, la audiencia a la que hemos atendido y a nuestro dedicado equipo por su compromiso en defender los valores de verdad, precisión, equidad y responsabilidad”, apunta el canal en X al precisar que el miércoles será su último de emisión.

Turning the final page of the CNN Philippines newsroom's story. We are forever grateful for the stories we've shared, the audience we've served, and to our dedicated team for their commitment to uphold the values of truth, accuracy, fairness, and accountability.

— CNN Philippines (@cnnphilippines) January 29, 2024