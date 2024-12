Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ex presidente y director ejecutivo de Nissan Motor, Carlos Ghosn, quien se encuentra prófugo de la justicia desde 2019, declaró que la posible fusión entre Nissan y Honda Motor carece de sentido debido a la duplicación y falta de complementariedad entre ambas compañías. Se había adelantado que ambas empresas estaban en conversaciones para unir fuerzas y competir en el sector de los vehículos eléctricos. Ghosn, desde Líbano, cuestionó la capacidad de Honda para enfrentar alianzas y criticó el desempeño de Nissan, atribuyendo el éxito de empresas como Tesla a Elon Musk. Mientras tanto, Ghosn elogió la posible adquisición de parte de Nissan por parte de la taiwanesa Foxconn. El ex presidente de Nissan se encuentra actualmente en Líbano como prófugo de la justicia japonesa, acusado de ocultar compensaciones millonarias. A pesar de la exploración de posibles alianzas entre Nissan y Honda, ambos fabricantes han aclarado que no han realizado ningún anuncio oficial al respecto.