Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Elon Musk es la persona más rica del mundo con una fortuna valuada en US mil millones, destacando principalmente Tesla, la empresa de autos eléctricos que posee un valor de mercado de US,33 mil millones y cuyas acciones cotizan a US,44 por papel. SpaceX, su empresa de exploración espacial, también ha sido clave en su éxito, con una valuación de US mil millones. xAI, dedicada a la inteligencia artificial; la red social X (Twitter) y Neuralink, enfocada en la conexión cerebro-computadora, son otras de las empresas que conforman su imperio, junto con The Boring Company, especializada en la construcción de túneles. A pesar de altibajos como la adquisición de Twitter por US mil millones y su posterior caída de valor, Musk continúa innovando y expandiendo su influencia en diversos sectores, incluido la política.