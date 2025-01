Los multimillonarios más importantes de Estados Unidos están haciendo lugar en su apretada agenda para asistir a la ceremonia de asunción de Donald Trump el próximo 20 de enero.

De acuerdo con información de Forbes, tres de los hombres más ricos del mundo ya habrían confirmado su asistencia.

Se especula que el fundador de Amazon, Jeff Bezos y el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, estarían sentados junto con el CEO de Tesla, Elon Musk. Cabe recordar que además de ser el principal aportante durante la campaña de Trump (gastó más de US$250 millones), el magnate sudafricano formará parte de su gabinete.

Zuckerberg también será coanfitrión de una recepción previa al baile inaugural de Trump junto con los patrocinadores multimillonarios Miriam Adelson (US$ 31.800 millones), Tilman Fertitta (US$ 10.200 millones) y Todd Ricketts, cuyo padre, J. Joe Ricketts, y su familia tienen una fortuna estimada en US$ 4.000 millones.

Otro de los multimillonarios que aportó a la campaña y también se espera que asista al evento es el CEO de OpenAI, Sam Altman. En tanto, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, también fue invitado a los eventos relacionados con la ceremonia de asunción, según información de Bloomberg. Hasta el momento se desconoce su respuesta.

Líderes corporativos como el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, y el director ejecutivo de Walmart, Doug McMillon, también planean asistir a la inauguración, según el Wall Street Journal.

Por otro lado, varios partidarios están organizando eventos en Washington durante el fin de semana de la asunción. Tal es el caso de la fiesta organizada por Uber y su director ejecutivo, Dara Khosrowshahi.

Por su parte, el director ejecutivo de Coca-Cola Company, James Quincey, entregó el martes a Trump la “primera botella de Coca-Cola Light conmemorativa por la asunción presidencial”.

Tonight, President Trump received the first ever Presidential Commemorative Inaugural Diet Coke bottle from the Chairman and CEO of Coca-Cola Company, James Quincey 🇺🇸 pic.twitter.com/IgV2pxHnxD

— Margo Martin (@margomartin) January 15, 2025