Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente colombiano Gustavo Petro criticó que Colombia y Venezuela malgastaron su riqueza petrolera al no invertir en sectores como educación y salud, declarando en el Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena que es necesario cambiar el paradigma económico. Resaltó que Colombia está saliendo de un modelo implantado hace 50 años, destacando el crecimiento del agro en la economía, especialmente el sector cafetero. Además, apuntó que los gobiernos anteriores despilfarraron fondos en proyectos que no generaron un capital social real, y pronosticó que la industria de hidrocarburos no se recuperará tras la pandemia.