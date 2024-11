Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció una disminución de un cuarto de punto en los tipos de interés, situándolos entre el 4,5% y el 4,75%, en una decisión esperada por los economistas. La Fed mencionó que evaluará cuidadosamente los datos económicos y riesgos futuros antes de considerar más ajustes. Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que no renunciará aún en caso de que Donald Trump se lo pidiera. Powell también aseguró que las elecciones no impactarán a corto plazo en las decisiones sobre los tipos de interés. Tras once subidas desde 2022, la Fed inició en septiembre una serie de recortes ante la disminución de la inflación.