Trabajadores del Aeropuerto Nuevo Pudahuel anuncian paro para mañana a las 07:00 horas, extendiéndose por 30 días en plena temporada de Fiestas Patrias, generando preocupación por la alta afluencia de pasajeros. La huelga se debe a demandas no atendidas por la concesionaria, como reajuste de bonos y salarios, con el sindicato solicitando un aumento en el bono de colación. Nuevo Pudahuel implementará plan de contingencia ante la proyección de 728.046 personas viajando entre el 13 y 22 de septiembre, instando a llegar con anticipación a los vuelos nacionales e internacionales. Pese a la movilización, se asegura la continuidad operacional y se buscará diálogo con el sindicato. [Lee más](https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/expreso-bio-bio/2024/09/10/no-son-500-son-9-anos-sindicato-del-aeropuerto-nuevo-pudahuel-explica-paralizacion-de-30-dias.shtml)

Los trabajadores del Aeropuerto Nuevo Pudahuel en Santiago anunciaron una paralización de sus funciones a partir de las 07:00 horas de mañana miércoles.

Ante esto, hay preocupación dado el contexto de Fiestas Patrias, donde se espera que una gran cantidad de pasajeros utilice el terminal aéreo: de hecho, la advertencia de los trabajadores dice que la movilización se extendería por 30 días.

Desde Nuevo Pudahuel comunicaron que contarán con un plan de contingencia, ya que de acuerdo a información reportada por las aerolíneas, entre el viernes 13 y el domingo 22 de septiembre se proyecta que 728.046 personas viajen dentro de Chile y el extranjero (eso por vía aérea).

Los motivos de la huelga

El presidente de dicho sindicato del Aeropuerto Nuevo Pudahuel, Juan Prado, explicó a La Radio que el paro se deberá a varias solicitudes que, a juicio de ellos, no han sido tomadas en cuenta por la concesionaria.

“Nos subieron $500 en el bono de colación. De $4.000 nos subieron a $5.000 el bono de colación, porque nosotros estábamos exigiendo $9.000, que es el valor de un almuerzo en el aeropuerto, el más básico”, explicó.

Agregó que incluso para hacer rendir el dinero, ante los precios del terminal aéreo, muchos trabajadores optan -incluso- por adquirir alimentos en carritos de venta no autorizados.

“(…) Para ahorrar plata uno va y le compra al carrito informal (…). Si uno se enferma por comer esta colación es problema tuyo”, sostuvo.

Prado, además, comentó que exigen reajustabilidades tanto de salarios como de bonos.

Y acusó: uno ve “el aeropuerto lleno”, por lo que “si me dicen que no hay plata es porque están haciendo una mala administración y no lo sé”.

Plan de contingencia ante viajes en Fiestas Patrias

Las aerolíneas informaron que entre el viernes 13 y el domingo 22 de septiembre se proyecta que 728.046 personas viajen dentro de Chile y el extranjero debido a la celebración de las Fiestas Patrias (y considerando los viajes por tierra, más de 2 millones de turistas se movilizarán a lo largo del país).

El llamado a llegar 2 a 3 horas antes de la salida de los vuelos nacionales, sobre todo por la adaptación de los viajeros a los nuevos terminales.

En vuelos internacionales se aconseja llegar 3 a 4 horas antes de la salida, especialmente por el control migratorio automático de la Policía de Investigaciones (PDI).

Ante la huelga, desde el aeropuerto indicaron que resguardarán la continuidad operacional para mitigar cualquier efecto en los viajes.

Por último, comprometieron continuar buscando instancias de diálogo con el sindicato.