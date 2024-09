"No son $500, son 9 años...": sindicato del Aeropuerto Nuevo Pudahuel explica paralización de 30 días

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El sindicato del Aeropuerto Nuevo Pudahuel anunció una paralización de 30 días a partir de las 07:00 horas de este miércoles, argumentando que la concesionaria no ha considerado sus demandas, como el reajuste de bonos de colación y sueldos. El presidente del sindicato, Juan Prado, explicó que la medida se debe a la falta de reajustabilidad salarial real, la no adecuación de bonos, y la supuesta mala administración financiera de la empresa concesionaria. La paralización, que involucra a 136 trabajadores sindicalizados, podría afectar el funcionamiento del aeropuerto, aunque se mantendrán servicios mínimos en operaciones y climatización. Prado advierte posibles atrasos en vuelos y problemas de operatividad. Desarrollado por BioBioChile

El sindicato del Aeropuerto Nuevo Pudahuel anunció que desde las 07:00 horas de este miércoles desarrollarán una paralización de sus funciones, la que se extenderá por 30 días, acusando que la concesionaria no ha tomado en cuenta su petitorio.

Frente a este escenario, el presidente de dicho sindicato, Juan Prado, explicó que el paro “está acotado a 30 días. Obviamente, porque no hay reajustabilidad (…) Se hace indefinido por 30 días”

En cuanto a las razones que motivaron esta acción, sostuvo que “no son $500, son 9 años de esta concesionaria”.

“Nos subieron $500 en el bono de colación. De $4.000 nos subieron a $5.000 el bono de colación, porque nosotros estábamos exigiendo $9.000, que es el valor de un almuerzo en el aeropuerto, el más básico”, siguió argumentando.

En la misma línea, Prado detalló que “a nosotros no estaban pagando $4.500 de bono y nos subieron a $5.000”.

“Cuando la gente quiere comprar, le compramos a los carritos que son no autorizados para la venta de colación”, añadió.

El presidente del sindicato de Nuevo Pudahuel, también, reveló que “para ahorrar plata, uno va y le compra al carrito informal (…) Si uno se enferma por comer esta colación es problema tuyo”.

Otros factores que motivan paro en el Aeropuerto Nuevo Pudahuel

Juan Prado aseguró que la paralización, además, “tiene que ver con la reajustabilidad del sueldo real. Estamos viendo el tema de los bonos que nosotros pedíamos por el bono marzo. También, tenemos un bono de septiembre y uno de diciembre que nunca se reajustan (…) Los bonos son brutos, no son líquidos, entonces no crece”.

Asimismo, sobre la última vez que experimentaron una modificación en el sueldo, el presiente del sindicato respondió que “el reajuste que nos hicieron a nosotros fue con el reajuste del IPC, en enero”.

Por otro lado, Prado comentó que durante la pandemia del Covid 19, también efectuaron una paralización, pero dado las condiciones que afectaban al país, aceptaron las propuestas de la concesionaria.

Sin embargo, señaló que, “hoy, la propuesta de la empresa, llegaron con otros argumentos, diciendo que por culpa de la pandemia todavía están endeudados, que aún no tienen plata y que por eso no pueden darnos nada”.

En ese sentido, planteó que uno ve el “aeropuerto lleno”, por lo que “si me dicen que no hay plata es porque están haciendo una mala administración y no lo sé”.

“Nos llegaron con la última voz, diciendo que la empresa está en una quiebra técnica”, agregó.

Posibles problemas en el funcionamiento del aeropuerto

El presidente del sindicato del Aeropuerto Nuevo Pudahuel detalló que “somos 136 personas las que estamos en el sindicato”.

“Tenemos 17 personas como trabajadores del sindicato que van a hacer los servicios mínimos, solamente en el área de operaciones y en el área de climatización. No va a haber más gente asignada en el aeropuerto por Nuevo Pudahuel. Eso quiere decir que la gente que está asignada va a cubrir siete puestos de trabajo”, continuó.

Lo anterior podría significar diferentes problemas en el funcionamiento del recinto. Ante ello, Prado sostuvo que “se está jugando un gallito. La empresa no sé cómo lo va a hacer. Nosotros vemos que no va a poder operar muy bien el aeropuerto”.

“Creo que no va a haber suspensión de vuelos, pero sí se van a atrasar, o puede haber equivocaciones de asignarte un puente en algún lugar y que la gente esté toda esperando ahí, y que el avión esté en otro lugar”, añadió.

