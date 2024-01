A partir de este lunes y hasta el 19 de enero, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, participará en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

En su agenda tiene registradas al menos 40 actividades, de las cuales la mitad serán reuniones bilaterales con empresas internacionales.

Además, realizará tres exposiciones.

El objetivo del Gobierno con la presencia del ministro en esta exclusiva reunión es “conversar con ejecutivos de alto nivel de empresas internacionales y enfatizar las oportunidades de inversión en nuestro país”.

Desde Hacienda detallaron que -como oportunidades para los inversionistas- Marcel abordará el desarrollo sostenible global, la descarbonización de la economía, el desarrollo de las energías renovables, hidrógeno verde, litio y energías renovables “con tal de impulsar el crecimiento en el país”.

Desde hace 54 años que el WEF (World Economic Forum) convoca anualmente a ministros de Estado, líderes de las empresas más importantes a nivel mundial y de la sociedad civil y representantes de organizaciones internacionales, para analizar temas de relevancia internacional asociados al desarrollo económico mundial y promover el diálogo entre el mundo público y privado.

Inteligencia Artificial

“Este año un tema muy central es la recuperación del crecimiento, una tarea que no solamente vemos aquí en Chile, sino que es un desafío en todo el mundo. Además, los avances tecnológicos que están ocurriendo, particularmente en materia de Inteligencia Artificial, están muy presentes en la agenda de esta reunión”, dijo el ministro respecto a sus expectativas del evento.

La convocatoria de este año se hizo bajo el tema “Reconstruir la confianza”; y se espera que congregue a las principales organizaciones internacionales, a las 1.000 empresas asociadas al Foro, así como a líderes de la sociedad civil, expertos, jóvenes agentes del cambio, emprendedores sociales y medios de comunicación.

Como speaker, Marcel ya tiene confirmada su presentación en “Building ASEAN’s Regional Integration through the Digital Economy” (Construyendo la integración regional a través de la economía digital), “Accelerating the Clean Hydrogen Economy in Latin America” (Acelerando el hidrógeno verde en la Economía Latinoamericana) y “Latin America’s Economic Realism” (Realismo económico de América Latina).

Reuniones bilaterales

Su agenda contempla una serie de reuniones, aproximadamente 20 bilaterales (aunque la agenda aún no está cerrada completamente) con ejecutivos de empresas internacionales de tecnología, consumo masivo y energía.

Entre ellos estarían los diálogos con José Manuel Entrecanales, CEO de Acciona; Ricardo Falú, Senior VP AES Corporation; Verónica Scotti, de Swiss Re; Henrique Braun, Senior VP de Coca-Cola; Doug Mcmillon, CEO de Walmart; Linda Kirkpatrick, presidente para las Américas de Mastercard; Catherine MacGregor, CEO de Engie; Wang Jianfeng, Senior VP and President, Public Affairs de Huawei Technologies; Michael Punke, VP Global Public Policy de Amazon y Jakob Stausholm, CEO Rio Tinto.

El ministro Marcel también fue invitado a un almuerzo organizado por The Washington Post, considerado uno de los eventos más relevantes, donde están confirmados líderes políticos, financieros, de medios de comunicación y tecnológicos de todo el mundo.