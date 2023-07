Ayer jueves el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) realizaron declaraciones conjuntas advirtiendo el aumento de consultas y reclamos de usuarios por incumplimientos y estafas en plataformas de juego de azar en línea.

En ese contexto, indicaron que en Chile los juegos de azar sólo pueden funcionar a través de una ley específica que los autorice, -como los casinos de juego-, y que, para el juego de azar en línea, rige el mismo imperativo de contar con una habilitación legal previa, “siendo Polla, Lotería y Teletrak las únicas entidades que pueden operar de esta manera en la actualidad”.

Tras ello, algunas de las plataformas que ofrecen los servicios que fueron aludidos reaccionaron y señalaron su postura al respecto.

Carlos Baeza, representante de Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin, coincidió en la necesidad de regulación para que este tipo de sitios puedan “cumplir con los estándares de protección del usuario y menores de edad”, pero por otra parte aseguró que éstas no operan sin márgenes.

Dijo que en el caso de las firmas que él representa, “las certificaciones internacionales les permiten entregar a los usuarios una experiencia segura; y es en lo que se deben fijar las personas al momento de elegir una plataforma”.

Agregó que sí cuentan con medidas de protección para los menores de edad, que “han habilitado mecanismos de control y autoexclusión” para casos de personas con ludopatía; más canales de atención a usuarios.

“Actúan de manera ilegal”

Por su parte, la Superintendencia de Casinos de Juego al referirse a esta situación enfatizó que en Chile estas casas de apuestas “operan al margen de la ley” y “sin transparencia en la generación de resultados, sin una política de juego responsable y sin protección a personas autoexcluidas ni a la infancia”.

“Los juegos de azar en línea no están regulados en nuestro país, teniendo el carácter de ilegales y, por tanto, quienes acceden a ellos se exponen a eventuales incumplimientos y estafas, como, por ejemplo, premios que no se entreguen o condiciones ofrecidas que no se cumplan”, puntualizó Andrés Herrera, director del Sernac.

En junio el Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto de ley que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea, orientadas al resguardo de la fe pública, estándares técnicos y de supervisión, para aumentar la recaudación fiscal; evitar tanto el lavado de activos como el financiamiento del terrorismo; y promover el juego responsable y prevenir el juego problemático.

Mientras ese proyecto de ley no se materialice, el mensaje del Sernac y la Superintendencia de Casinos es uno: los juegos de azar en línea, que actualmente están proliferando en nuestro país, “actúan de manera ilegal”.