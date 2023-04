Gabriel Boric espera que la discusión parlamentaria del royalty minero no termine como la reforma tributaria, que fue rechazada en la primera instancia.

Desde el Parque Costanera de Puerto Montt, el Presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de ley “Regiones Más Fuertes”. Este fortalece la autonomía financiera, presupuestaria y fiscal de los gobiernos regionales.

En dicho marco, Boric emplazó al Congreso para que vote la propuesta de royalty minero, que busca entregar más recursos al país por parte de la explotación minreal.

Al respecto, el Mandatario aseguró que “ha costado mucho poder llegar a acuerdos para establecer un nuevo royalty a la gran minería en Chile. Ha habido diferentes excusas, pero yo les quiero decir que en estos temas en donde está en juego la justa distribución de la riqueza que genera el país, no es tiempo de excusas, sino de soluciones”.

En la interpelación, el Presidente hizo un llamado “a los parlamentarios, en particular en el Senado” a que se vote “rápidamente el royalty minero”, ya que eso va a permitir tener al Estado más recursos justamente para las regiones.



Gabriel Boric espera que la discusión parlamentaria del royalty minero no termine como la reforma tributaria, que ni siquiera pasó a debate en el Congreso.

“Debo decir que haber rechazado la idea de legislar en la cámara es una mala noticia para el país, no para el Gobierno. Hay quienes titulan después al día siguiente que es una dura derrota del gobierno. No, esto no es una derrota del gobierno, si nosotros nos vamos a ir en tres años más”, aseguró el Mandatario.

Por último, Gabriel Boric hizo una invitación a reflexionar en cómo la acción parlamentaria y una distribución más equitativa de la riqueza crea cohesión social.

“Los invito a todos a reflexionar al respecto y que cuando insistamos, porque vamos a insistir con la presentación de la reforma tributaria, ojalá tengamos una mejor recepción por parte de la legítima oposición”, dijo el Presidente.