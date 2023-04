El encuentro tuvo como objetivo conocer in situ el funcionamiento del mercado mayorista más grande del país, cómo se realiza la venta mayorista de hortalizas y frutas, y cómo el Convenio Indap-Lo Valledor que opera hace más de 7 años, apoya a los agricultores y agricultoras en su desempeño comercial.

El sol ya se escondió y las grandes luminarias de los patios del Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago, dan vida a una nueva jornada para agricultores y agricultoras que vienen a comercializar su producción.

En la ocasión, una delegación de 30 personas compuesta por agricultores, funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y asesores técnicos de la región del Maule, especialmente de las áreas Curicó, Talca y San Clemente, están presentes para conocer y vivir la experiencia de cómo es vender en el mercado mayorista más grande del país.

La jornada comienza con la llegada de las camionetas y camiones, cargados de frutas y verduras, principalmente de las regiones del Maule, O’Higgins, Valparaíso y Metropolitana.

Las y los vendedores se apuestan en las posturas del mercado, a los cuales los usurarios de Indap que son parte del convenio que existe hace siete años y medio, tienen un lugar preferente para vender, mientras que la delegación de la región del Maule recorre el mercado para empaparse de vivencias.

Visita al mercado mayorista Lo Valledor

“En este mercado hay mucha demanda por las posturas y con este convenio no tenemos que andar peleando, coordinamos con la gente de Indap, decimos que venimos a trabajar hoy y nos asignan una postura y nos asesoran. Esta es una garantía para nosotros los agricultores”, relató a los visitantes Gonzalo Alvarado, quien forma parte del convenio Indap-Lo Valledor hace 3 años.

Patricia Valladares, hortalicera de San Clemente, quedó asombrada por el tamaño y el nivel de ventas que se concretan en este mercado. Tras conversar con un par de agricultores apoyados por Indap y que llevan tiempo participando de la iniciativa, se empoderó.

“Lo Valledor es muy nombrado y quise venir para ver cómo funciona, para ver los precios, los productos, como se vende, como se organizan. El convenio no lo conocía y me parece muy bueno, sobre todo que se llegue a los pequeños agricultores. Me gustaría venir a dejar mis productos acá y venderlos yo”, comentó la agricultora.

Por su parte, Luis Tapia, también de San Clemente, pero dedicado a las cebollas, se mostró esperanzado tras la visita. “Queremos abrir mercados porque muchas veces llegan a nuestras comunas y nos pagan una miseria, entonces qué bueno que a través de Indap, que nos ha ayudado mucho, se abran mercados como este”, dijo Tapia.

Proyectos y nuevos desafíos

La visita, que se extendió hasta altas horas de la noche, fue organizada por los equipos de comercialización tanto del Nivel Central, como de Indap Maule. María de Los Ángeles Arraztio, encargada regional de comercialización, se mostró satisfecha por el encuentro y por los desafíos que nacen.

“Lo que viene ahora es realizar un plan de trabajo junto a los demás funcionarios que participaron de la visita, para tener un listado de agricultores, que nosotros visualizamos con todo lo que aprendimos, que puedan cumplir con el perfil para vender su producción acá”, puntualizó Arraztio.

Actualmente, 183 agricultores y agricultoras son parte del convenio y solo 6 de ellos provienen de la región del Maule. Se espera que tras este encuentro sean más las y los campesinos que se sumen a esta iniciativa.