Los resultados alcanzados estuvieron dentro de lo proyectado, aunque fueron inferiores a la expansión que el año pasado registró la economía que fue de un 12%. Las proyecciones para el 2022 son más moderadas y se espera que el crecimiento no sea superior entre un 2% y un 3%.

Un crecimiento de un 7,3% registró durante 2021 el sector metalúrgico metalmecánico que permitió revertir la caída del ejercicio anterior que había sido de -3,9%, aunque este crecimiento fue menor al del país que alcanzó un rango del orden del 12% en igual período.

Así lo señaló la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet) en su balance anual del 2021.

El presidente del gremio Dante Arrigoni destacó que este crecimiento revierte la caída de 2020, pero que las proyecciones para el 2022 son menos optimistas.

Afirmó que la expansión de la industria metalúrgica metalmecánica superó al de la industria manufacturera en su conjunto, que logró un crecimiento de 5,2%.

El dirigente empresarial agregó que en la actual situación del país se debe proyectar un crecimiento más moderado para el 2022 en torno al 2% o 3%.

Esto se sustenta en los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución. A la espera de conocer las nuevas políticas que impulsará el gobierno que asumirá en marzo próximo, en lo que se refiere a inversión pública e infraestructura.

El presidente de Asimet alertó sobre la necesidad de que desde el Gobierno se impulse una estrategia industrial. Esto, a través de alianzas público-privadas, para impactar positivamente la actividad en el sector manufacturero.

“Como directorio de Asimet tuvimos oportunidad de reunirnos con el designado ministro de Economía, Nicolás Grau, a quien le entregamos un estudio sobre la reindustrialización, avanzar en la economía verde y la sustentabilidad”, dijo Arrigoni.

Crecimiento metalúrgico de 2021

El informe de Asimet analiza la actividad por subsectores.

La fabricación de otros productos elaborados de metal fue el que mostró el mejor desempeño durante el 2021, al registrar un crecimiento acumulado de 7,5%.

Esto aportó 1,9 puntos porcentuales de crecimiento al sector, que se explica principalmente por la ejecución de nuevos proyectos de mayor tamaño en empresas del rubro.

Los sectores de fabricación de productos metálicos para uso estructural y fabricación de maquinaria de uso especial, fueron los dos únicos que tuvieron un retroceso.

Exportaciones e importaciones

En cuanto a exportaciones de productos de la industria metalúrgica metalmecánica los principales mercados de destino fueron Perú, Brasil, Estados Unidos y Argentina.

Estos cuatro países concentraron el 57,8% de las ventas del rubro en el mercado internacional y EE.UU., representó el 80,7% de las ventas al exterior.

Las exportaciones del sector durante el año 2021 totalizaron los US$ FOB 2.317,9 millones, lo que representó un aumento de 18,2% respecto del año anterior.

Los principales productos con valor agregado exportados durante el año pasado fueron alambre de cobre, barras y perfiles de aceros aleados, barras huecas para perforación y cajas de cambio para vehículos.

En tanto que las importaciones alcanzaron durante 2021 una cifra récord ascendiendo a los US$ CIF 34.641,3 millones, este es el valor más alto desde que se tenga registro. Lo anterior significó un aumento de 55,3% en comparación a lo registrado el 2020.

China es el principal país de origen de las importaciones, con un registro de US$ CIF 14.125,1 millones, lo que representa el 40,8% del total; le siguen Estados Unidos con US$ CIF 3.897,9 millones y Brasil con US$ CIF 2.272,5 millones con una participación de 11,3% y 6,6% respectivamente.