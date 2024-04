Un grupo de cuatro entusiastas chilenos de los videojuegos está dando vida al primer juego de ritmo (tipo “Guitar Hero”) para PC desarrollado en Chile. El título, llamado “Hype Me For Your Life”, fue presentado durante la reciente Conferencia de Desarrollo de Juegos de San Francisco y está programado para lanzarse pronto en la plataforma Steam.

Un videojuego de ritmo es un tipo de juego en el que debes seguir el ritmo de la música o de patrones visuales que aparecen en la pantalla. Por ejemplo, en juegos como “Guitar Hero” o “Dance Dance Revolution”, tienes que presionar botones o moverte en sincronía con la música que suena, siguiendo las indicaciones que te da el juego para avanzar y obtener puntaje.

Este proyecto es obra de la empresa chilena BusyDevs, fundada por los amigos autodenominados “todos super ñoños”. Según explicó el Director Comercial del estudio a Tarreo, el juego ofrecerá un modo narrativo emocionante donde los jugadores podrán desbloquear personajes con habilidades únicas que influirán en su estrategia y ritmo de juego.

En cuanto a sus características, “Hype Me For Your Life” promete mecánicas de juego originales nunca antes vistas en este género, además de contar con un modo multijugador local y online que permitirá a los jugadores utilizar diversas habilidades de una amplia selección de personajes.

El arte y la música del juego son completamente originales, y el estudio está considerando la posibilidad de lanzar concursos abiertos para que artistas locales e internacionales contribuyan con sus canciones.

Además del lanzamiento en la plataforma de Valve para PC, BusyDevs está trabajando en la producción de un Gabinete Arcade del juego, dirigido a centros de entretenimiento tanto en Chile como a nivel internacional. Para los verdaderos fanáticos, también habrá disponible un Control exclusivo coleccionable que mejorará la experiencia de juego.