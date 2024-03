La reciente demanda de Nintendo contra los desarrolladores de Yuzu culminó en un acuerdo extrajudicial, dejando a la compañía japonesa con el control de información privada de los usuarios del emulador.

El proceso legal, que atrajo la atención debido a sus complicaciones, concluyó con Tropic Haze, los creadores del emulador, cediendo ante Nintendo y retirando tanto Yuzu como Citra -el emulador de 3DS-, además de desembolsar 2.4 millones de dólares en daños y perjuicios.

Tras conocerse la resolución, constató Tarreo, Tropic Haze cerró de inmediato su servidor de Discord y su cuenta de Patreon, eliminando la información de su dominio y emitiendo un comunicado en el que expresan su desilusión por el mal uso del emulador, afirmando siempre haber estado en contra de la piratería.

Sin embargo, evidencia presentada por Nintendo habría revelado que Tropic Haze no solo alentó la piratería, sino que también recopiló información privada de los usuarios, ahora en manos de Nintendo.

El usuario de Twitter/X, HikikomoriMedia, compartió capturas de pantalla de un supuesto documento filtrado de la demanda, mostrando pruebas de que Tropic Haze facilitó la divulgación de roms piratas y hackeó y distribuyó juegos ilegalmente.

Además, se descubrió que dentro del servidor de Discord había personal de Nintendo espiando los comunicados, revelando que juegos como Metroid Dread, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury y Pokemon: Let’s Go Eevee & Pikachu eran anunciados como jugables en Yuzu el mismo día de su lanzamiento oficial. Otros lanzamientos, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, eran revelados días antes de su lanzamiento oficial mediante comunicados de Patreon.

Ante las acusaciones, algunos usuarios argumentaron que las capturas no probaban que los desarrolladores de Yuzu tuvieran acceso a los juegos antes de su lanzamiento. Sin embargo, nuevas capturas de la demanda mostraron que Tropic Haze compartió imágenes de una partida de Xenoblade Chronicles un día antes de su lanzamiento oficial, respaldando la afirmación de que el equipo de Yuzu hackeó al menos una Nintendo Switch.

La revelación más impactante de la demanda fue la existencia de un sistema de Telemetría en Yuzu, que recopilaba información de los jugadores para conocer los títulos más jugados, configuraciones utilizadas y detectar errores.

Aunque el acuerdo extrajudicial impone el cierre de Yuzu y la entrega de todo el material relacionado al proyecto, incluyendo discos duros, dispositivos, consolas y dominios, a Nintendo, la incertidumbre persiste sobre posibles acciones legales contra otros usuarios implicados en la distribución de juegos pirateados a través de Yuzu.