En pocas palabras‘juegazos’. Este viernes 20 de octubre serán lanzados dos de los más videojuegos más esperados de este 2023. Por el lado de Sony, Marvel’s Spider-Man 2 llega a PS5, mientras que por la Nintendo Switch, es Super Mario Bros. Wonder.

Y aunque estén enfocados a diferentes perfiles de jugadores, las comparaciones no se hacen esperar y han sido las primeras reseñas de los medios especializados la primera cifra a considerar. ¿Quién tuvo mejor recepción?.

Las primeras reseñas en líneas llegaron de Marvel’s Spider-Man 2, juego desarrollado por Insomniac Games exclusivamente para la PS5.

Hasta la fecha, el juego tiene un sobresaliente 90 sobre 100, un puntaje promedio de entre más de 120 críticas.

La mayoría de ellas elogia el gran apartado gráfico y muestra cómo este juego deja “obsoleto” a sus dos anteriores entregas (el juego original y el spin-off de Miles Morales). Asimismo, resalta el gran peso narrativo de este título, el cual es comparado con el de una película.

Pero ya el miércoles pasado llegaron las reseñas de Super Mario Bros. Wonder, título en el que Mario regresa al 2D para la consola Nintendo Switch.

Con más de 80 críticas, el juego se ha posicionado como uno de los mejores valorados del año con un 93/100 y una etiqueta de “Debes jugarlo” en el foro.

La fórmula sigue siendo muy divertida y refrescante pese a ser una clásica de la saga. Las nuevas transformaciones y el contexto del Reino de las Flores también ayudan a sentir esta frescura en la entrega.

Mario Bros y Spider-Man, candidatos al mejor juego del año

El puntaje de ambos videojuegos los coloca como fuertes candidatos al Game of The Year, estatuilla que se entrega anualmente a lo mejor de la industria.

Dentro de los posibles oponentes se encuentran juegos como The Legend of Zeld: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Resident Evil 4 Remake y Street Fighter 6.