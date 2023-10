El juego “Skull Island: Rise of Kong” fue calificado por usuarios en redes sociales como una “completa estafa”, acusando problemas de prolijidad.

Tal como informó Tarreo, el juego disponible en PC, PS4/5, Switch y Xbox One/Xbox Series X|S con un precio de $40 dólares (unos 37.600 pesos chilenos), generó controversia y risas en internet por sus problemas gráficos.

Varios usuarios y videos virales apuntaron a la pieza desarrollada por IguanaBee en Chile y publicada por GameMill Entertainment, e incluso lo compararon con The Lord of the Rings: Gollum, otro juego lanzado este año y criticado por su mal desempeño y aspecto.

De hecho, algunos indicaron que Skull Island: Rise of Kong le quitó el lugar como peor juego del año.

Uno de los videos cuenta con más de 60,000 “me gusta” y 20 millones de reproducciones en X (ex-Twitter). En este se muestra una escena en la que parece que los desarrolladores insertaron una imagen estática en lugar de una animación completa.

Asimismo, otros reclamaron que su calidad no se condecía con su precio.

“Gameplay” of Skull Island: Rise of Kong. This costs 40 dollars and is made by people that make low effort shovelware with big IP franchises. The modern LJN pic.twitter.com/YjHqOeoosr — King Kong Perfect Shots (@KongShots) October 16, 2023

El nuevo juego "Skull Island: Rise of Kong" está dando que hablar por sus gráficos y animaciones, que los jugadores consideran horribles 😬. Como esta escena en la que se utilizó una imagen JPEG fija en el juego final, ESPECTACULAR 😭 pic.twitter.com/5u1Ovn5dDj — Dexerto.es (@DexertoES) October 18, 2023

Ya tenemos rival para Gollum. SKULL ISLAND RISE OF KONG saca una papeleta de lujo para ser nombrado el Peor Juego del Año. No sólo el juego es muy regulero sino que se vende a precio de superventas 39,90 €. Un despropósito.pic.twitter.com/Y22FoK6djK — Legión Looterana (@LegionLooterana) October 18, 2023

Cabe destacar que IguanaBee es una empresa desarrolladora de videojuegos chilena independiente, establecida en 2011 y ubicada en Santiago.

En 2023, se convirtió en la primera empresa latinoamericana en formar parte de Sony Worldwide Studios. Ha desarrollado una serie de videojuegos, de los cuales destacan CrackPots (2013), Kong (2016), Multiverse (2020) y Headsnatchers (2022).

El desarrollador IguanaBee y el editor GameMill Entertainment no han hecho comentarios al respecto, y han tenido un perfil bajo en redes sociales.