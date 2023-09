Muchos rumores circulan en torno a la Nintendo Switch 2, la esperada consola de Nintendo que llegaría a 6 años del lanzamiento de la primera Nintendo Switch, pero ahora, parece que está más cerca que nunca de los jugadores.

El portal de noticias especializado en videojuegos Eurogamer, reportó que recientemente el modelo de la Switch 2 fue presentado “a puertas cerradas”, durante la Gamescon de este año que se llevó a cabo en Colonia, Alemania.

De acuerdo con el medio, la consola fue presentada en una instancia exclusiva del evento a la que asistieron algunos desarrolladores, quienes presenciaron demostraciones técnicas de su nuevo diseño y sistema.

Allí en específico se habría demostrado la diferencia de hardware del sistema anterior con el renovado a partir de un demo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, “diseñada para alcanzar las especificaciones más robustas de la Switch 2”.

¿Qué se sabe de la Nintendo Switch 2?

Según Eurogamer, se espera que la Nintendo Switch 2 sea lanzada oficialmente durante el 2024 con un hardware renovado, aunque Nintendo no ha confirmado esta información.

En cuanto a sus nuevas características, nada está confirmado, pero se ha escuchado de grandes de la industria algunos detalles que emocionan a los fans de Nintendo.

Por ejemplo, Bobby Kotick, CEO de la desarrolladora Activision Blizzard, mencionó que la Nintendo Switch 2 probablemente sería tan potente como una PlayStation 4 e incluso lamentó no haber sacado una versión de Call of Duty para este formato.

Por otro lado, Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, también manifestó sus ganas de lanzar algunos de sus títulos en vista de la futura existencia de una nueva Switch. Al momento queda esperar las novedades de Nintendo, pero todo indica que podría llegar pronto.