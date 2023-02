Recientemente, la compañía Nintendo recibió una demanda por parte de 2 padres de familia que compraron una Nintendo Switch para sus hijos. Los compradores en cuestión, reclamaban una falla de drift en los Joy-Con.

Esto quiere decir, que la consola presentaba errores en sus controles, específicamente en las palancas de movimiento, que son de suma importancia para la experiencia del jugador.

Estos errores se vienen reportando desde el lanzamiento de la consola en 2019, y desde entonces la compañía desarrolladora no ha entregado una solución óptima para ello.

De hecho, han sido los mismos jugadores quienes encontraron la forma de darle solución y que asimismo han posteado diferentes tutoriales o recomendaciones al respecto. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, no siempre funcionan.

Esto puso a Nintendo en la mira de varias organizaciones del gaming que han presentado demandas y exigido una solución permanente para esta falla, así lo hicieron estos padres, aunque derrotados en el proceso legal.

Resulta que la compañía, ganó la demanda, nada más y nada menos que por un simple tecnicismo en sus políticas de licencias de usuarios.

La demanda fue presentada en 2020 y un año después Nintendo pidió la desestimación del caso, respaldándose en sus acuerdos de licencia de usuarios y la compra de la consola.

Fue así que finalmente este año los padres perdieron la demanda, puesto que tras una investigación, las autoridades determinaron que los niños que usaban la Nintendo Switch no estaban involucrados en el acuerdo de licencia, ya que la consola había sido un regalo de sus padres.

“No existe ningún acuerdo entre Nintendo y los menores. Dado que nunca fueron parte del acuerdo ni estuvieron vinculados por su cláusula de arbitraje”, determinó el fallo

Al no ser ellos los compradores, simplemente quedaban sin derecho a reclamo, según detalla el portal Level Up. Además, también se estableció que los compradores “asignaron a sus hijos menores las tareas de configurar la Switch, lo que no constituyó un uso de la consola por parte de los padres”.

A pesar de las demandas y la creciente polémica, la compañía no ha anunciado medidas de reparación de daños ni compensación para los jugadores que han puesto reclamos por este error, y al momento, aún le quedan 2 procesos legales por enfrentar.

Nintendo won their class action lawsuit about the joy-con drift problem initiated in 2019.

The case has been thrown out because kids can't sue Nintendo since they don't OWN the device and parents accepting the User Agreement prevents them from suing Nintendo too. pic.twitter.com/mR3Cerv1qT

— Deathgoat (@itsdeathgoat) February 6, 2023