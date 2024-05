Real Madrid se adjudicó el pase a la gran final de la Champions League, luego de vencer en un polémico partido a Bayern Múnich, luego del ‘gol’ anulado a los ‘Bávaros’ en el cierre del duelo con más de 13′ minutos de descuento en el mítico Santiago Bernabéu.

El árbitro del compromiso, el polaco Szymon Marciniak pitó rápidamente un fuera de juego cuando su asistente levantó la bandera, pero la jugada finalizó en gol y el offside cobrado por el umpire fue tan milimétrico que se debía recurrir al VAR, pero como el juez principal pitó, todo lo que ocurrió después quedó descartado y le dio el pase a la final a Real Madrid.

Esto generó un gran escándalo en Alemania, donde los principales portales de noticias deportivas del país se volcaron a criticar la decisión de Marciniak que los dejó sin la posibilidad de estirar el compromiso al alargue.

La ira de los medios de comunicación alemanes

Por ejemplo, SportBild apuntó en una extensa nota que “en el momento del disparo (de De Ligt) Marciniak hizo sonar su silbato. ¿Fuera de juego? El asistente Listkiewicz izó la bandera”.

“En lugar de dejar que la jugada continúe, el árbitro priva al Bayern de la posibilidad de empatar y así prolongar el partido. ¡Qué escándalo!”, indicaron.

Así también, el medio alemán Der Spiegel, estalló tras el dudoso cobro y tituló “una pesadilla de la que no se quiere despertar”.

Posteriormente apuntaron que “fue polémico y centró la atención. Neuer también cometió un extraño error”.

“En las imágenes de televisión no quedó claro si había fuera de juego. Por qué Marciniak no dejó que la jugada continuara para que el VAR la analizara más tarde generó interrogantes y enfado, y no sólo en el Bayern”, deslizaron.

Por último, Max Eberl, director deportivo del Bayern, calificó la polémica jugada como “muy extraña y dudosa. El árbitro pita antes del disparo de De Ligt, por lo que el VAR ya no puede intervenir”.

“Luego reconoció su error. ¡Pero no podemos comprar una mierda con eso! Todos estábamos a favor de una final alemana. ¡Todos excepto los árbitros polacos!”, apuntó.

Sin dudas una jugada que dará que hablar por mucho tiempo y más si Real Madrid se consagra campeón de la Champions League.

Para eso, deberán batir a Borussia Dortmund en la gran final por la ‘orejona’, un duelo que está pactado para el sábado 1 de junio a las 15:00 horas en el estadio Wembley de Inglaterra.