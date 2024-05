Han pasado tres años y la joven aún no encuentra respuesta por parte de la justicia. Afirma que no ha existido avance en la investigación.

Una nueva denuncia sacude al balompié chileno. Rocío, una mujer de 21 años, acusó formalmente a un jugador de fútbol profesional por violación en el año 2021.

Han pasado tres años y la joven aún no encuentra respuesta por parte de la justicia. Afirma que no ha existido avance en la investigación.

La mujer entregó detalles del hecho y el crudo testimonio en el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana. El delito, catalogado como “violación propia y abuso sexual propio”, habría ocurrido en El Quisco, Región de Valparaíso.

“Se empezó a poner demasiado cariñoso y ocurrió lo que ocurrió. Se lo mencioné muchas veces: ‘No quiero, no quiero, no quiero… Se lo habré dicho unas 20 veces”, indicó de entrada la víctima.

La denunciante aseguró que pese a hacer la denuncia y seguir los canales correspondientes, nada se ha hecho. Rocío contrató a un abogado, pero no obtuvo mayores respuestas por parte de la PDI.

“Cabe recalcar que yo soy santiaguina, no soy quisqueña de donde ocurrieron los hechos. Me tenía que devolver a Santiago y como despedida nos íbamos a juntar como amigos, no era fiesta, no había droga ni alcohol”, indicó.

“Fue algo súper sano, jugamos cartas, vimos películas… En esa ocasión estaba yo, mi mejor amiga de aquel entonces y el pololo de ella, quien era el mejor amigo de este sujeto”, añadió.

En ese momento, según apunta la denuncia, el jugador “intentaba en todo momento acercarse a Rocío, con la clara y manifiesta intención de tener una aproximación más allá de lo amistoso y cordial, situación que desde el primer momento le generaba cierta incomodidad y lo rechazaba”.

Además, la denunciante aclaró que buscó distanciarse del futbolista -que militaba en ese instante en San Antonio Unido- y se fue a otra pieza, aclarando que en todo momento “estaba vestida”. Allí, el sujeto habría abusado sexualmente de ella.

El matinal exhibió además chats de WhatsApp, donde el individuo se mostraba arrepentido: “No, de verdad. Yo pensé después que estuve mal. Tenía la cabeza en otro lado. Por fa no le cuentes a nadie, te lo pido por mi madre. Por fa no me hagas esto”.

“No sé por qué lo hice, no estaba pensando en lo que hice (…) Disculpa de verdad. No fue mi intención”, mencionaban los mensajes del acusado a Rocío, que al momento del hecho tenía 19 años.