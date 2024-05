Diferentes voces de derecha criticaron al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por aludir a la muerte del expresidente Sebastián Piñera para criticar a Juan Sutil.

En entrevista con el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, el extimonel de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) señaló que se podría aumentar en dos o tres años la edad de jubilación. “Cuando uno se va acercando a los años y tú vas viendo cómo evoluciona del punto de vista de la juventud dentro de la tercera edad, hoy las personas que tienen 67, 68 o 70 años están totalmente vigentes”, sostuvo.

Esta frase fue abordada por Jadue en su programa “Sin Maquillaje”, transmitido por Youtube. En concreto, el jefe comunal afirmó que “Juan Sutil lo que hace es tratar de dar vuelta al problema. No, es que esa gente está muy vigente todavía. Sí, pero quieren pasear, quieren pololear, quieren dedicarse a sus vidas personales y quieren dedicarse a ver a la familia, pero no necesariamente quieren seguir trabajando”.

“El problema es otro. Es que el gran empresariado chileno, los Juan Sutil, los Luksic y otros, no se aburren de ganar plata, a pesar de que tienen más plata de la que van a poder gastar en sus vidas. Ellos creen que acumulando capital, acumulan vida, y hace poco nos demostraron que eso no pasa, que cualquier día te subís a un helicóptero y te morís no más”, agregó el excandidato presidencial.

Con este último, Jadue aludió directamente a la muerte de Sebastián Piñera, quien falleció el pasado 6 de febrero tras estrellar su helicóptero en el Lago Ranco.

Críticas de la derecha a Jadue

Estas declaraciones le significaron duras críticas de personeros de derecha. “Qué comentario más miserable”, aseguró la alcaldesa de Providencia y uno de las principales cartas del sector para las elecciones de 2025, Evelyn Matthei.

Más duro fue el jefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter. “Qué Hijo de…! Fue lo que a todos nos nació al ver un comentario así de miserable e inhumano. Pero más allá de la rabia y de que el diccionario se acaba con este personaje, el Sr. Jadue no es más que el hijo aventajado de la cultura del odio y la violencia del Partido Comunista”, dijo.

Por último, desde Renovación Nacional condenaron el comentario “miserable, sin ética y sin empatía del alcalde PC Daniel Jadue. No se puede aceptar la falta de humanidad en la política ni festinar con el dolor y la muerte de un Presidente de la República”.