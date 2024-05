El actor británico Nicholas Galitzine estrenó recientemente su película "The Idea of You" junto a Anne Hathaway, interpretando a un ídolo de la música adolescente que se enamora de una mujer mayor. Anteriormente, se destacó en "Red, White and Royal Blue" como un príncipe de la realeza británica enamorado del hijo de la presidenta de EE. UU. A pesar de identificarse como heterosexual, en una entrevista reciente expresó sentirse "culpable" por interpretar personajes homosexuales, cuestionando si está ocupando el espacio de otros.

Hace menos de una semana el actor británico Nicholas Galitzine estrenó su nueva película junto a la actriz Anne Hathaway, The Idea of You.

Pese a que en esta cinta el intérprete personifica a un ídolo de la música adolescente que se enamora de una mujer 10 años mayor (Hathaway), anteriormente se popularizó por su rol en la película “Red, White and Royal Blue”.

En esa producción se convirtió en un príncipe de la realeza británica que se enamora del hijo de la presidenta de Estados Unidos. La historia, que está basada en el libro del mismo nombre, lo llevó a representar un personaje que poco tiene que ver consigo mismo, puesto que se identifica como heterosexual.

No obstante, en una reciente entrevista con versión británica de GQ, Galitzine confesó sentirse “culpable” de interpretar estos personajes, pues siente que está “ocupando el lugar de otros”.

“Yo soy Nick, y no soy mi papel (…) Me identifico como heterosexual, pero he participado en historias increíbles de homosexuales”, comenzó diciendo a la revista.

A lo que admitió: “A veces he sentido cierta incertidumbre sobre si estoy ocupando el espacio de alguien, y quizás culpabilidad. Al mismo tiempo, veo a esos personajes no solo por su sexualidad”, dijo en referencia a que la inclinación sexual de estos personajes son solo una parte de ellos.

Nicholas Galitzine también tiene un rol similar en la serie de Prime Video, Mary & George, donde interpreta al veleidoso hijo de Mary, quien busca a toda costa hacerse un nombre en la sociedad inglesa, lo que intenta conseguir usando a su hijo para conquistar al Rey Jacobo.