Que el videojuego no lo vendan, que los servidores online oficiales ya no existan o que se hayan superado todos los niveles, son factores influyentes para saber si el título caducó.

Los videojuegos han recorrido un largo camino para llegar a ser lo que hoy son. En el mercado existen títulos para todos los gustos y edades.

Además, la masificación de las consolas en las últimas dos décadas, obligó a las empresas a actualizar los juegos para que sigan siendo atractivos. Pero, ¿qué pasa con los más antiguos? ¿caducan? ¿cuándo y por qué sucede?

Y es que ejemplos hay muchos. Crash Bandicoot es uno de ellos. Este tiene 24 años y era exclusivo de PlayStation 1, hoy un clásico para los jugadores de los 90’s.

Efectivamente los juegos pueden caducar y los factores para que esto pase son que el título ya no sea comerciable, que los servidores (servers en inglés) online oficiales ya no existan o que ya hayas terminado el juego (si es que no tiene modo en línea).

Además, no solo los videojuegos caducan, ya que las consolas cuando dejan de fabricarse y no quedan unidades nuevas y originales en el mercado entran en las plataformas caducadas.

Por eso a continuación dejamos una lista de consolas más usadas en los últimos 20 años, a este período corresponden la PlayStation 2, Xbox 360, PlayStation 3 y Nintendo Wii.

Consolas antiguas y populares

PlayStation 2 (PS2): Esta es la sucesora de la PlayStation 1 y fue lanzada por Sony en Japón el 4 de marzo de 2000. Es la consola más vendida a lo largo de la historia con 155 millones de unidades vendidas. Además los juegos oficiales producidos para la consola fueron alrededor de 3.500. Xbox 360: Es la segunda videoconsola de sobremesa de la marca Xbox producida por Microsoft. Se lanzó el 22 de noviembre de 2005 y vendió 85,80 millones de ejemplares en el mundo. Compitió directamente con la PlayStation 3 y Nintendo Wii, ya que pertenecen a la misma generación. PlayStation 3 (PS3): Esta plataforma le sigue a la PS2, se lanzó el 11 de noviembre de 2006 y se vendieron 87,4 millones unidades. Nintendo Wii (Wii): Es la sexta videoconsola producida por Nintendo y salió a la venta el 19 de noviembre de 2006, vendió 101.630.000 consolas y fue una de las favoritas de las familias, ya que era muy interactiva y fácil de usar.

Juegos y plataformas caducadas

El último juego que se lanzó para PlayStation 3 fue el Fifa 19, el 28 de septiembre de 2018, mientras que para Xbox 360 fue Just Dance 2019, el 23 de octubre de 2018.

No obstante, ambas consolas siguen teniendo títulos que no han caducado, considerando que están disponibles para jugar online.

De hecho uno de los juegos que sigue vigente en PS3 y Xbox 360 es el Red Dead Redemption, pero si quieres puedes revisar en la página oficial de PlayStation, los títulos que ya no tienen servidores disponibles.

GTA V, es uno de los títulos que más seguidores tiene, pero Rockstar anunció el año pasado que desde el 16 de diciembre de 2021 bajarían los servers de PS3. En cuanto a los diferentes juegos de Halo, exclusivos de Xbox, aún se pueden jugar en línea desde la consola de Microsoft.

En cambio la Nintendo Wii, ya no tiene servidores oficiales abiertos para disfrutar de los títulos en su modo en línea, además el último juego que salió para esta fue en noviembre de 2019 y otra cosa que agregar es que esta plataforma ya no se encuentra disponible en el mercado.

Por otro lado, los videojuegos de PlayStation 2, dejaron de salir a finales de 2014, estos no eran tan comunes de jugar online, ya que contaban con pocos servidores y quienes tenían internet estable eran muy pocas personas.

Por ende, para la PS2 los videojuegos se consideran como caducados cuando se hayan finalizado todos los niveles de este.