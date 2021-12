Matías y Nicolás Martínez solo tienen 16 años son de Coquimbo y se inscribieron en un torneo de Mortal Kombat 11 que se llevaría a cabo en Estados Unidos. El pasado 05 de diciembre salieron campeones con el primer y segundo lugar del campeonato.

A top 8 for the record books as we saw and all 🇨🇱 twin brother grand final for #MK11 at #CEO2021.

🥇: @Scorpionprocs 🇨🇱

🥈: @FcgNicolas 🇨🇱

🥉: @ElCucuyFGC_ 🇺🇸

4th: @poptart964 🇺🇸

5th: @Yadriel 🇵🇷

5th: @KingGambler18 🇺🇸

7th: @MightyUnjust 🇺🇸

7th: @DenzellJTerry 🇺🇸 pic.twitter.com/9WTVerWAaD

— #CEO2021 Fighting Game Championships (@CEOGaming) December 5, 2021