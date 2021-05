Cuatro nuevos juegos se han sumado oficialmente al Salón de la Fama del Videojuego.

Se trata de Animal Crossing, Microsoft Flight Simulator, StarCraft y Where in the World is Carmen Sandiego.

Según explicó la organización a través del sitio oficial del salón, estos cuatro títulos icónicos “han influido en la cultura popular y la industria de los videojuegos”.

Los cuatro seleccionados surgieron de una lista de finalistas que también incluía a Call of Duty, FarmVille, FIFA International Soccer, Guitar Hero, Mattel Football, Pole Position, Portal y Tron.

El Salón de la Fama del Videojuego se estableció en 2015 para reconocer los juegos de todo tipo (arcade, consola, computador, dispositivos portátiles y dispositivos móviles) que han gozado de popularidad durante un período prolongado y han ejercido influencia en la industria o en la cultura popular.

Para ser considerado en este selecto grupo, el juego debe cumplir con cuatro requisitos: estatus de ícono, antiguedad, alcance geográfico e influencia. Eso sí, en el caso de que el videojuego sea demasiado influyente, se pueden omitir los tres primeros criterios.

Los nuevos juegos que se suman al salón fueron anunciados en el The Strong Museum en Rochester, Nueva York, el jueves y permanecerán en el segundo piso del edificio.

Cualquiera puede nominar un juego al Salón de la Fama, y las selecciones finales son llevadas a cabo por un consejo de periodistas, académicos y expertos en la materia.