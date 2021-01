En los últimos días el reconocido periodista de esports Rod Breslau ha dado a conocer una serie de acusaciones de abusos, agresiones sexuales y casos de conductas inapropiadas con menores de edad en el mundo de los esports en Brasil, los que involucran a jugadoras, miembros de la comunidad, streamers y más.

Uno de los casos más bullados ha sido el de Gabriel “MiT” Souza, quien es de los jugadores de League of Legends más seguidos del país. A su vez, tiene relaciones con Riot Games como caster de los torneos competitivos del LoL.

over the last 48 hours dozens of women in the Brazilian gaming, streaming, and esports community have come forward with numerous accounts of sexual misconduct and assault. Riot Games BR has already had to make one statement, would not be surprised if Twitch BR gets involved too

— Rod Breslau (@Slasher) January 6, 2021