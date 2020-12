Los juegos de terror constantemente tratan de innovar y llevarnos a mundos fantásticos que por momentos nos podrían hacen arrepentirnos de haber gastado dinero en un juego para sufrir.

Un nuevo título que promete es Lust From Beyond, un juego de terror erótico bastante particular al tratarse de un cuento erótico estilo H.P. Lovecraft

El título se estrenará en Steam el próximo 11 de febrero, y en él tenemos que aventurarnos en Lusst’ghaa, la Tierra del Éxtasis más allá de las fronteras de nuestra realidad.

“Una mansión victoriana. Un culto que adora a una deidad erótica de otro mundo. Y en medio de todo eso, tú”, es la premisa con que la desarrolladora Movie Games Lunarium presenta su propuesta.

El juego ofrecerá una aventura plagada de sustos, rompecabezas y monstruos. No hace falta recordarles que este juego es para mayores de 18 años por obvias razones. Acá puedes ver el tráiler de Lust from Beyond.