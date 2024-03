En la Antártica, existe un remoto pueblito chileno llamado “Villa Las Estrellas”, ubicado en la base Presidente Eduardo Frei Montalva en la Isla Rey Jorge, y en donde viven principalmente militares de la FACH y profesionales del Instituto Antártico Chileno (INACH) junto a sus familias, quienes desde el sábado finalmente pueden acceder a la red de internet 5G.

Esta inédita red conectividad es un hito clave en el territorio y se logró gracias a la compañía Entel. Cabe señalar que, previamente, las personas en Villa Las Estrellas sólo contaban con conexión a 2G.

“Llevar el 5G a la Antártica supuso un desafío enorme, sobre todo en términos técnicos, y estamos muy orgullosos de poder afirmar que fuimos pioneros en el mundo en entregar una red pública de 5G para nuestros clientes, sobre todo en estos tiempos donde la conectividad y comunicación aportan tremendamente a la calidad de vida de las personas, principalmente en lugares tan aislados geográficamente”, comenta Antonio Büchi, gerente general de la compañía.

“Esperamos que este gran hito permita realizar mejoras significativas en la conectividad del continente blanco y un importante apoyo para la comunidad que trabaja en esta zona y para la actividad científica que tiene gran presencia en la Antártica”, agrega.

Recordemos que, Entel, es la compañía que ha prestado servicios en el territorio chileno del continente blanco desde 1997 y telefonía móvil 2G desde 2005. Y ahora con la actualización, se verán beneficiados los 191 residentes en Villa Las Estrellas de la Antártica, así como los visitantes que viajan año a año a este extremo del planeta.

El 5G traerá consigo un avance significativo para el día a día en esta zona austral, desde las operaciones y gestiones en temas de logística, transporte, comunicaciones, salud y servicios básicos, hasta avances para la comunidad científica que reside permanente o temporalmente en la Antártica chilena.

Los lugares más australes de Chile, mantuvieron la conexión 2G hasta hace pocos años por su remota ubicación, pero a la fecha ya 315 comunas desde Putre a la Antártica, incluyendo Rapa Nui, cuentan con conectividad 5G.

