El CES (Consumer Electronics Show) o Feria Internacional de Electrónica de Consumo, es el evento tecnológico más grande a nivel mundial, y se realiza anualmente a principios de año. Sin embargo, el pasado domingo 31 de diciembre se informó que la versión 2022 será solo hasta el 7 de enero.

La alteración del programa se debe a la nueva ola de coronavirus generada en gran medida por la variante Ómicron. En concreto, la feria se llevará a cabo en Las Vegas, Estados Unidos.

La CES de este año iniciará el miércoles 5 de enero y finalizará el viernes 7, no el sábado 8 como inicialmente se había previsto. Esto se dio a conocer mediante el Twitter oficial del Consumer Electronics Show.

“CES 2022 cerrará un día antes y el evento en persona se llevará a cabo en Las Vegas del 5 al 7 de enero de 2022. Aquellos que no puedan viajar para el CES 2022 tienen la flexibilidad de unirse digitalmente, con acceso a más de 40 sesiones de conferencia”, detallaron.

CES 2022 will be closing one day early, and the in-person event will take place in Las Vegas on Jan. 5-7, 2022.

Those that are unable to travel for CES 2022 have the flexibility to join digitally, with access to more than 40 conference sessions. https://t.co/aEboEA7G3r

— CES (@CES) December 31, 2021