Este martes, Elon Musk, dueño de la red social X —antes Twitter— anunció que finalmente se cambiará el dominio (url) de la red social y pasará a ser “x.com” en lugar de “twitter.com”, como se había mantenido hasta ahora pese al cambio de imagen de la app.

Recordemos que, Musk, compró esta red en octubre de 2022 luego de una larga negociación que partió en abril de ese año, cuando manifestó sus intenciones de adquirir la compañía.

Si bien, muchos esperaban que con la llegada del magnate Twitter tuviera libre albedrío y se eliminaran gran parte de las políticas que regulaban los discursos de odio y mantenían al margen las fake news, Musk sorprendió con un cambio de imagen.

Poco tiempo después de convertirse en el dueño oficial de la red social, cambió su logo y su nombre a X, además reinventó el ticket de verificación, añadiendo otros dos tipos (dorado y gris), agregó un sistema de pago por suscripción, entre otros cambios.

Tras “reinventar” la app, muchos usuarios la abandonaron, aunque al día de hoy sigue siendo una de las más usadas en el mundo.”Todos los sistemas centrales ahora están encendidos como x.com”, informó Musk en su propio perfil de Twitter.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr

Pese al cambio de imagen, los usuarios siguen reconociendo esta herramienta con su anterior nombre y algunos incluso manifestaron su molestia señalando que “seguiremos llamándola Twitter”. Y es que la nueva url terminaría por sepultar el último rastro que quedaba de la antigua identidad de esta red social, que existe desde 2006.

Recordemos que “x.com” era el nombre de la página web del banco digital que fundó Elon Musk en 1999, que después pasó a llamarse PayPal, además Musk mencionó en reiteradas ocasiones que quería convertir su marca “X” en algo mucho más grande.

Elon Musk never gives up. Why would you? pic.twitter.com/63dEbEMP3y

— TESLA CARS ONLY.⚡ (@teslacarsonly) May 17, 2024