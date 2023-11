La startup Humane presentó esta semana su dispositivo AI Pin, una propuesta sin pantalla y potenciada con inteligencia artificial (IA) con la que buscan reemplazar a los teléfonos móviles en la comunicación y gestión de tareas del día a día.

AI Pin entra en la categoría de dispositivos “wearable” porque es un equipo que se engancha en la ropa, en la parte frontal del cuerpo, mediante un sistema magnético, como un broche o un pin. Además, utiliza la inteligencia artificial para potenciar la interacción del usuario.

El dispositivo en sí consta de dos partes separables: el cuerpo del ordenador y la batería externa. Esta última provee de energía al chip de batería que está integrado en el equipo. Tiene un procesador Snapdragon personalizado, con un motor dedicado de inteligencia artificial y protección de los datos.

También cuenta con una cámara ultra gran angular RGB de 13 megapíxeles con distintos sensores de movimiento y profundidad, y un altavoz personic, que crea una “burbuja de sonido” que puede ser más “íntima” o más fuerte, como explican en una presentación disponible en su web.

Asimismo, Humane ha incorporado una luz de confianza en el dispositivo, que se enciende cuando está en uso el micrófono o la cámara, dos elementos que no se ponen en funcionamiento hasta que así lo indica el usuario. Los desarrolladores de este ‘wearable’ han destacado la privacidad de su propuesta, porque “no está siempre escuchando ni siempre grabando”.

Este dispositivo utiliza un asistente, denominado AI Mic, para ayudar al usuario en la realización de tareas (llamadas, mensajes, traducción, reconocimiento de objetos, fotografías, vídeos, etc.) o mediante recordatorios.

La interacción se realiza mediante la voz, el tacto, gestos o a través de la pantalla láser con resolución 720p que se proyecta en la palma de la mano. Al no tener pantalla, no tiene una interfaz al uso, sino la que pueda proyectar, y tampoco utiliza aplicaciones, sino que ante las peticiones del usuario conecta con experiencias de IA tanto en el dispositivo como en la nube.

Este dispositivo se ha diseñado en tres colores, y se pondrá a la venta el próximo año por 699 dólares, que en pesos chilenos serían unos $630.000 aproximadamente.

Su compra incluye el dispositivo y distintos accesorios, como el cargador inalámbrico, el cable y adaptador o el estuche cargador, similar de los auriculares inalámbricos tipo ‘buds’.

