Medios en Estados Unidos dieron a conocer la historia de una mujer llamada Caron McBride, quien actualmente es buscada en su país acusada de haber cometido un delito grave hace 22 años: no devolvió una película arrendada en un Blockbuster.

De acuerdo al reporte de Fox News, en ese momento Caron vivía en la ciudad de Norman y, en el mes de septiembre, arrendó una cinta de la serie Sabrina, la bruja adolescente en la tienda antes mencionada.

El conflicto es que, al parecer, la mujer olvidó devolver el VHS al local de videos, por lo que se inició una investigación penal en su contra, la cual ella nunca conoció.

McBride reside actualmente en Texas y descubrió esta situación durante la semana pasada, al tener problemas para cambiar el apellido en su licencia de conducir. El expediente indicaba que había un delito grave por “malversación de propiedad alquilada en su antiguo estado”.

Según su testimonio la situación generó bastante sorpresa, ya que incluso aseguró que no recuerda haber arrendado aquella película hace 21 años.

Can you imagine being a WANTED FELON for never returning a VHS tape to a movie rental business? Well, that's exactly what happened to an OK woman after she never returned Sabrina the Teenage Witch 21 years ago. Hear from her&how this bizarre incident has impacted her life at 9. pic.twitter.com/Vv0oSxsXF1

— Erika Stanish (@Erika_Stanish) April 23, 2021