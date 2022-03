Google confirmó que desactivó temporalmente algunos servicios de su aplicación Google Maps en Ucrania porque proporcionaban información en directo sobre el estado del tráfico y el grado de ocupación de diferentes lugares.

La compañía confirmó la medida después de consultar con las autoridades ucranianas mientras el país se defiende de una invasión por parte del Ejército ruso.

Google dijo que había tomado la medida de desactivar globalmente la capa de tráfico de Google Maps y la información en vivo sobre cómo están ocupados los lugares como tiendas y restaurantes en Ucrania para la seguridad de las comunidades locales en el país.

Recientemente, Jerry Lewis, experto en inteligencia de código abierto y profesor del Instituto de Estudios Internacionales Middlebury de California, dijo que Google Maps le ayudó a rastrear un “atasco” que en realidad era un movimiento ruso hacia la frontera horas antes de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara el ataque.

Aunque Lewis utilizó los datos para presenciar la invasión de Ucrania en tiempo real, subrayó que los datos también podrían poner en riesgo la vida de los civiles, así como la de los militares ucranianos.

According @googlemaps, there is a "traffic jam" at 3:15 in the morning on the road from Belgorod, Russia to the Ukrainian border. It starts *exactly* where we saw a Russian formation of armor and IFV/APCs show up yesterday.

Someone's on the move. pic.twitter.com/BYyc5YZsWL

— Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) February 24, 2022