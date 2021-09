El pasado 7 de julio, durante los inicios de la conferencia WWDC, Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, destacó algunas de las novedades que llegarían en la próxima actualización enumerada iOS 15.

En su momento, una de las características más llamativas fue la actualización en su servicio de videollamadas FaceTime para que fuese más accesible a usuarios de Android y Windows para hacerle competencia a Zoom y otros servicios similares.

Hoy, poco más de dos meses más tarde, finalmente está aquí y te presentamos cuáles son las novedades más importantes de esta actualización.

Antes de que comiencen a surgir las dudas de por qué sus dispositivos no han tenido la nueva actualización pese a que si debería estar disponible para ellos. Es importante resaltar que este proceso irá lentamente llegando a cada una de las series de dispositivos.

Tendrás esta notificación en pantalla cuando te llegue la actualización de iOS 15 a tu dispositivo, por lo que deberás estar conectado a una red Wi-Fi y tener el espacio suficiente.

Hasta entonces, conoce aquí en detalle todo lo nuevo que traerá.

La compañía destacó que hoy más que nunca es esencial mantenerse en contacto. Es por esto que nació SharePlay para permitir ver películas y escuchar música con tus amigos mientras comparten pantalla durante una llamada de FaceTime.

Ahora por fin podrás disfrutar de una película con tu amigo o pareja desde la distancia ya que la reproducción y los controles se podrán sincronizar para que todos se diviertan y sorprendan. Por otro lado, el volumen de la reproducción se ajusta automáticamente para que puedan comentar lo que están viendo.

Sumado a esto, si solo quieres pasar un rato hablando con otra persona y sientes la necesidad de tener música de fondo, ahora es posible. SharePlay también permite compartir el álbum que está escuchando la otra persona, todos los que estén en la llamada podrán ver y agregar canciones a la lista compartida.

Y finalmente, si estás buscando algún producto en especial y te es incómodo enviar mil capturas de pantalla, ahora podrás compartir tu pantalla en tiempo real.

Con iOS 15 hora es posible tener toda la información diaria de tus notificaciones resumidas en un cronograma que puedes configurar. Las notificaciones se ordenarán automáticamente por prioridad, con las más importantes al principio.

Esta función llamada “Focus” podrá ser configurable dependiendo de las necesidades y requerimientos del usuario, de esta forma podrá priorizar qué merece tu atención y qué cosas no.

Esta función es similar a la que ya tenía Android con su Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), ahora, al usar la cámara con iOS 15 podrás reconocer el texto captado por el lente y podrá convertirlo en texto instantáneamente.

Esta función te mostrará resultados con mayor información sobre artistas, celebridades, series, películas y contactos que busques. Además, también podrás buscar tus fotos y, gracias a Texto en Vivo, hacer búsquedas basadas en los textos que contengas en tus dispositivos.

Ahora la experiencia que tendrás al buscar ciudades será totalmente distinta, con un grado de detalles “nunca antes visto” según la compañía.

Calles, zonas, árboles, edificios y más, todo ello tendrá vistas espectaculares en 3D, sobre los sitios más icónicos de las ciudades.

Estos serán los dispositivos que recibirán la actualización de iOS 15:

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (primera generación)

iPhone SE (segunda generación)

iPod touch (séptima generación)