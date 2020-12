Xiaomi, empresa dedicada a la fabricación de teléfonos inteligentes, anunció que el próximo modelo que lanzarán al mercado, el Mi 11, vendrá empaquetado sin cargador.

La noticia resulta irónica cuando la empresa se había burlado de sus competidores Apple y Samsung, quienes decidieron de prescindir de este accesorio al vender sus smartphones.

Hace apenas un par de meses Xiaomi twitteó “no se preocupe, no dejamos nada fuera de la caja con el #Mi10TPro”, mostrando la caja del producto con el cargador dentro.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020

Sin embargo, a días del 2021 la marca china se sumó a la decisión de otros gigantes tecnológicos de vender el cargador por separado. ¿La razón? La que todos imaginamos, apelando a razones medioambientales, según informó Gizmodo.

El CEO de Xiaomi, Lei Jun, anunció el cambio de sus políticas en la red social china Weibo, donde enfatizó que los usuarios ya cuentan con un cargador en casa.

El problema radica en que no todas las personas deben contar con un cable compatible con su dispositivo, considerando que existe el mini USB y el USB tipo C. A su vez, hay una tecnología de carga rápida que no funciona en todos los teléfonos. Dichas diferencias significarán gastos extra para los clientes y, probablemente, al existir mayor demanda por el accesorio por separado, la medida no signifique una gran ayuda para la reducción de la basura digital.