El barbo leopardo (Luciobarbus subquincunciatus), uno de los peces de agua dulce más amenazados del mundo, fue avistado en Cizre, en el sur de Turquía, anunció el ministro turco de Agricultura.

“El barbo leopardo, que figura en la lista roja y está entre los diez peces más buscados en el mundo, fue detectado en aguas turcas”, detalló Ibrahim Yumakli en X.

“Avistado por última vez en Siirt en 2012, el redescubrimiento del barbo leopardo en nuestras aguas después de tantos años es una buena noticia para la protección y el desarrollo de la biodiversidad de nuestro país”, añadió.

El barbo leopardo se caracteriza por sus manchas negras y es considerado en “peligro crítico” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Las ONGs de protección del medioambiente Shoal y Re:wild lo incluyeron entre las diez especies de peces de agua dulce más amenazadas del mundo.

Meet the leopard barbel, one of our 10 Most Wanted #LostFishes 🐟

Or should we say one of our FOUND fishes! How's that for a bit of #conservationoptimism to start the year?

Find out about the rediscovery 🔎 https://t.co/rCqJu2ovde

🎨 Jennifer Clausen pic.twitter.com/M2Eps4bVSm

— SHOAL (@Shoal_Org) January 15, 2024