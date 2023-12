IA, alunizajes y adiós Covid: 10 hitos científicos del 2023 que cambiaron la forma de ver el mundo

Diversos hitos científicos aportaron e incluso cambiaron al mundo este 2023, partiendo por el hecho de que, finalmente, la pandemia mundial que dejó a millones de muertos, se terminó.

Por otro lado, los humanos dieron un “salto al futuro” con la llegada, o más bien la popularidad de la Inteligencia Artificial (IA), que se tomó el internet, suplantando voces, creando imágenes y también siendo muy útil. Todo indica que llegó para quedarse.

Asimismo, parece que estamos viviendo una nueva carrera espacial. ¿El objetivo? La Luna. Y es que distintas agencias espaciales y alianzas alrededor del mundo se pelean por acaparar algún sector del satélite natural de la Tierra, algunas con más éxito que otras.

El mundo cambió rápidamente, se acabó la distancia social, se lanzaron decenas de cohetes al espacio, se conoció más del Cosmos y puede que en un par de años más los humanos estén pisando otra vez suelo lunar… y Marte.

Acá te dejamos un recuento de lo que fue el peak de la ciencia y la tecnología este 2023.

1. La OMS declara el fin de la emergencia por Covid

A inicios de mayo de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia sanitaria mundial por el Covid-19, la infección viral que dejó a millones de muertos alrededor del mundo.

Recordemos que, esta enfermedad apareció en Asia a inicios de 2020 y se propagó a todo el planeta, obligando a los gobiernos a tomar acción, lo que mantuvo a las personas encerradas en sus casas por poco más de dos años.

Si bien la OMS dio fin a la emergencia, el Covid no se ha ido, pero ya no es masivamente letal gracias a las vacunas que fueron desarrolladas en pleno apogeo de la pandemia.

Pese a ello, el organismo advirtió que sigue siendo una amenaza y que “no hay que bajar la guardia”. La cifra oficial de muertes por Covid son 7 millones de personas a nivel mundial, aunque la OMS manifestó que podrían ser en realidad unos 20 millones.

“Estamos totalmente seguros de que este virus continuará transmitiéndose porque esta es la historia de las pandemias. Tomó décadas para que desaparecieran los últimos brotes del virus pandémico de 1918″, puntualizó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de OMS, recoge BBC News.

Ahora, los países viven con el Covid y podrían pasar años hasta que sea erradicado totalmente del planeta. En Chile, la alerta sanitaria se terminó el 31 de agosto y a la fecha se reportan unos 2.000 casos semanales.

2. Los humanos han descubierto más de 5.500 exoplanetas

En agosto, científicos identificaron 6 nuevos exoplanetas nunca antes vistos. Con esta nueva adición, la NASA reveló que el catálogo oficial superó los 5.500 registrados, es decir, oficialmente descubiertos por los humanos.

Los exoplanetas, que son planetas que están fuera de nuestro sistema solar, comenzaron a descubrirse hace más de 30 años. De hecho, los primeros fueron confirmados en 1992.

A lo largo del año, otros descubrimientos sumaron un total de 5.566 exoplanetas al momento del cierre de esta nota, aunque en ninguno de ellos se ha podido detectar vida extraterrestre.

3. El “boom” de la Inteligencia Artificial (IA)

La Inteligencia Artificial (IA) como disciplina científica existe desde mediados de los 50’s, pero parece que no se masificó hasta este año, cuando internet se plagó de herramientas que usan este método.

La creación de imágenes, textos e incluso la suplantación de la voz fueron lo más comentado, desatando también debates por derechos de autor, manejo y regulación de estas herramientas.

Por ejemplo, en marzo, más de 1.000 expertos firmaron una petición para que los gobiernos comiencen a regular legalmente el uso de las IA. Entre quienes firmaron se encontraban importantes personalidades del área como Elon Musk, Steve Wozniak y Tristan Harris.

Los expertos pedían que se pausaran los avances en inteligencia artificial por unos 6 meses, hasta estar seguros de que su desarrollo fuera beneficioso para la humanidad y no trajera problemas.

“Los sistemas contemporáneos de IA se están volviendo humanamente competitivos en tareas generales, y debemos preguntarnos: ¿deberíamos dejar a las máquinas inundar nuestros canales de información con propaganda y mentiras?“, decía la carta abierta.

Si bien, hay quienes lanzan pronósticos alarmantes sobre la IA —como que nos quitará el trabajo o una posible “revolución de las máquinas”— en realidad, parece que será más un acompañamiento práctico. No olvidar que la IA, es creada y entrenada por los humanos.

4. Muestras del asteroide Bennu llegan a la Tierra

En septiembre, la NASA hizo historia trayendo a la Tierra las muestras del asteroide Bennu, una enorme roca espacial que está a unos 81 millones de kilómetros de la Tierra.

Para ello, la agencia espacial envió la sonda OSIRIS-REx, lanzada al espacio en 2016, para alcanzar al asteroide, posarse sobre él y extraer unos cuantos gramos de material.

Las muestras aterrizaron con éxito el domingo 24 de septiembre y algunas semanas después la NASA mostró sus primeras imágenes.

Estos restos de Bennu son prometedores porque los científicos podrán analizar los inicios del Sistema Solar, la formación de planetas y la vida, pero hasta ahora, no han podido retirar todas las muestras de su contenedor.

Here they are. These bits of ancient space rock may hold clues to how the rocky planets—including our own—formed. Scientists worldwide will study the #OSIRISREx sample for generations to come to get answers on where we come from. pic.twitter.com/2yN2cs36gQ

Los expertos retiraron el material sobrante que venía en la superficie de la cápsula para analizarlo, pero las muestras prístinas siguen atrapadas.

Según ha informado la agencia espacial, no han podido quitar los sujetadores (tornillos) del recipiente con las herramientas que habían aprobado inicialmente para retirar las muestras sin contaminarlas. Así que están evaluando cómo hacerlo y qué otros métodos probar sin fallar en el intento.

5. El animal más grande de la historia

En Perú, paleontólogos encontraron los restos del que sería el animal más grande jamás conocido en la historia. Se estima que pesaba 340 toneladas y medía unos 20 metros de cabeza a cola.

Este inmenso animal, es un ancestro de las ballenas, que data de hace 40 millones de años, dijeron los expertos. Fue hallado en el desierto de Ica y se atribuyó el puesto del animal más grande de todos los tiempos por su peso.

El estudio de sus restos se publicó en la revista Nature y determinó que “la masa del esqueleto de Perucetus era de unos 5-8 toneladas: al menos el doble de la masa esquelética del animal vivo más grande, la ballena azul“.

6. Primeras fotos del telescopio espacial Euclid

En noviembre, la Agencia Espacial Europea (ESA) reveló las primeras imágenes en alta resolución del telescopio espacial Euclid, que investigará la materia y la energía oscura en el Universo.

Recordemos que Euclid fue lanzado al espacio en julio pasado para indagar sobre por qué el Universo tiene el aspecto que hoy conocemos y meses atrás la ESA mostró algunas tomas del Euclid, pero no en toda su capacidad.

De acuerdo con la agencia espacial, el 95% del Cosmos está compuesto de energía y materia oscura, “pero no entendemos qué son porque su presencia sólo provoca cambios muy sutiles en la apariencia y los movimientos de las cosas que podemos ver”.

Con el Euclid, esperan conocer un poco más de este misterioso fenómeno y sus capacidades quedaron demostradas en las primeras fotos. “Nunca antes un telescopio había sido capaz de crear imágenes astronómicas tan nítidas en una zona tan grande del cielo y mirando tan lejos en el Universo distante”, aseguró la ESA.

La primera galería del Euclid consta de 5 postales, entre ellas, el cúmulo de galaxias de Perseo, la galaxia espiral IC 342, la galaxia irregular NGC 6822, el cúmulo globular NGC 6397 y la nebulosa Cabeza de Caballo.

🚀 In July we launched our @ESA_Euclid mission to to create the most extensive 3D map of the Universe yet, to uncover some of its hidden secrets.

🌌 In November Euclid showed off its full capabilities with its first full-colour images of the cosmos.

🔗 https://t.co/9w2UfPREQc

— ESA (@esa) December 28, 2023