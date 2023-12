Inquietantes videos están circulando en redes sociales, se trata de los momentos en que los fragmentos de un cohete chino Long March 3B, caen sin control cerca de personas en zonas pobladas.

De acuerdo con Space News, fueron los propulsores laterales del cohete, que fue lanzado al espacio desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichan, en China, el pasado 25 de diciembre, para instalar dos satélites Beidou en la órbita terrestre media.

Después del lanzamiento del Long March 3B, los propulsores se separan de la estructura principal y dos de ellos impactaron en la Tierra sin control. Uno cayó en un bosque y otro muy cerca de una vivienda.

Según indica el medio, los fragmentos cayeron en la región de Guangxi, que coincide con el lugar de lanzamiento del cohete.

En el primer video, se puede ver como la estructura gigante se precipita hacia el suelo a gran velocidad, dando vueltas en el aire para finalmente impactar sobre una zona boscosa y provocar una explosión. También se oyen gritos de las personas que se encontraban cerca.

El otro registro muestra al propulsor del cohete cayendo y después sus restos al lado de una casa, emitiendo un humo amarillo anaranjado.

And someone's house got a dose of sky-delivered hypergols https://t.co/owyNJEm70l pic.twitter.com/XsaNz42bvQ

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 26, 2023