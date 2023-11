Científicos descifraron las claves que faltaban para resolver el enigma de un continente perdido, un pedazo de tierra de 5.000 kilómetros de largo llamado Argolandia, que se separó de Australia Occidental para luego desaparecer hace 155 millones de años, en la era Jurásica.

La existencia de Argolandia es conocida gracias al “vacío” que dejó en el fondo marino: una cuenca oculta en las profundidades del océano conocida como la llanura abisal de Argo. La configuración del lecho marino indica que este continente se desplazó hacia el noroeste y finalmente se ubicó donde se encuentran actualmente las islas del sudeste asiático.

Sin embargo, bajo estas islas no se esconde un gran continente, sino solo los restos de pequeños fragmentos continentales que no encajaban, ya que, entre otras, estaban rodeados por cuencas oceánicas mucho más antiguas.

Recientemente, geólogos de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos, desenterraron pruebas de la existencia de Argolandia y lograron reconstruir la historia de este continente perdido. Descubrieron que varios de estos restos dispersos de esta antigua masa de tierra sí están efectivamente enterrados bajo partes de naciones del sudoeste asiático, como Indonesia y Myanmar, lo que arroja luz sobre el pasado profundo de esta dinámica región.

Press release!

For decades we have known that a continent broke off western Australia, #Argoland. We now show how Argoland was an '#Argopelago' of microcontinental fragments, like Zealandia or Greater Adria, whose remains underlie Myanmar and Indonesia!https://t.co/rgi7vAgtj2 pic.twitter.com/JDbtFGgZC5

— Douwe van Hinsbergen (@vanHinsbergen) October 23, 2023