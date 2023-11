¿Es real la imagen del astronauta flotando a la deriva en el espacio por encima de la Tierra?

La imagen causa debate entre quienes no conocen su trasfondo y otros que creen que puede ser un montaje, pero sí, es real.

Existe una fotografía histórica de un astronauta flotando en el espacio sin ninguna atadura, que cada cierto tiempo circula por las redes y se debate su veracidad. Pero lo cierto es que sí, es real. Se trata de Bruce McCandless.

McCandless hizo historia en 1984 por ser el primer astronauta que flotó en el espacio sin estar conectado a su nave, cuando salió del transbordador espacial Challenger el 7 de febrero de ese año y se alejó varios metros. La NASA capturó el momento en una imagen sin precedentes.

Allí se puede ver como el astronauta flota a unos 100 metros del Challenger por encima de la Tierra. En la postal es visible también la curvatura azul del planeta y el oscuro vacío del espacio exterior que lo rodea.

Pero, ¿cómo lo hizo? Resulta que al momento de realizar caminatas espaciales, cuando los astronautas salen de sus naves para realizar mantención desde el exterior, usualmente están atados con correas de seguridad, pero en esta ocasión McCandless no las tenía.

De acuerdo con la NASA, para esta maniobra, el astronauta utilizó la Unidad de Maniobra Tripulada (MMU), un dispositivo que consiste en una mochila controlada manualmente con propulsores de nitrógeno. Esta fue la primera prueba de campo de la MMU.

Ser un astronauta flotando en el espacio

La imagen se convirtió en un hito e incluso hasta sus últimos días así lo percibió McCandless. De hecho, en su última entrevista con National Geographic en julio de 2017, unos meses antes de morir, habló sobre ello y comentó que seguía sorprendido.

“Supongo que es justo decir que me ha sorprendido la cantidad de gente que se me acerca y me dice: ‘Oye, tengo tu foto en mi habitación’. Se ha convertido en un icono del programa espacial y, de alguna forma, parece representar la personificación del deseo de la humanidad de liberarse de la gravedad y ser capaces de volar por el cosmos”, comentó en ese entonces.

Sobre su experiencia flotando en el espacio sin ataduras, recordó que fue divertido y que lo único que le preocupó en el momento fue el frío que sintió, producto del funcionamiento de su traje y de que tenía que permanecer en poco movimiento durante la misión.

“Fue divertido. Aunque la verdad es que pensé que sería etéreo, en términos de silencio, pero me equivocaba. Tenía comunicaciones por radio y había tres personas hablando conmigo… no fue precisamente pacífico y silencioso”, concluyó.